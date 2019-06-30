"Опасна в политике": в России раскритиковали Приходько за поход в Раду

Бывший коллега исполнительницы надеется, что украинские избиратели не захотят отдать свой выбора за "еще одного националиста".
Одиозный российский продюсер Иосиф Пригожин высказал недовольство в связи с тем, что украинская певица Анастасия Приходько решила баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах.
"Приходько представляла Россию на Евровидении. На сегодняшний же день она побывала в Донбассе, настраивала всех против меня, Кобзона. Мне всё равно, в какой стране она баллотируется. Главное, что не в нашей. С её стороны было высказано огромное количество агрессивных слов в адрес России, наших соотечественников. Такие люди очень опасны в политике, потому что они недипломатичны, агрессивны, неадекватно воспринимают различные ситуации", - цитирует Пригожина RT.
По словам продюсера, если Приходько все-таки будет избрана в украинский парламент, то в зале Верховной Рады появится "еще один националист".
"В Украине живут мудрые люди. Надеюсь, они сделают правильный выбор", — заявил продюсер.
Как известно, 32-летняя Приходько идет на выборы в Верховную Раду от партии Батькивщина по одномандатному избирательному округу №11 в Виннице.
Напомним, ранее Приходько сообщила, что уходит со сцены.