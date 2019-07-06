Винник убежал от вопросов о причастности Поплавского к голосованию за диктаторские законы

Олег Винник не захотел комментировать политическое прошлое своего соратника / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник вместе с легендарным поющим ректором Михаилом Поплавским принимает участие в агитационном концерте Аграрной партии Украины.

Журналисты Радио Свобода попытались спросить у Винника, как он относится к тому, что его соратник по политсиле голосовал за диктаторские законы 16 сентября.

"Господин Олег, скажите пожалуйста, вы знаете, что господин Михаил причастен к диктаторским законам 16 января? Он голосовал за них", - спросила сотрудник СМИ, однако Винник проигнорировал и в сопровождении охраны скрылся за ограждением.

В частности, Винник принял участие в предвыборном концерте Аграрной партии в Фастове, где собралось много поклонников его творчества. Некоторые женщины пришли послушать своего кумира, не подозревая, что это агитация накануне выборов.

"Нет, про агитацию ничего не слышала" — заявила одна из зрительниц.

Винник неоднократно заявлял, что решил поддержать Аграрную партию, поскольку ему импонирует идеология данной политсилы, ведь он сам родился и вырос в селе.

Олег Винник агітує за партію Михайла Поплавського Нещодавно у Фастові на головній площі міста зібралися усі "вовчиці" та "орли". Адже туди з агітаційним концертом приїхали Михайло Поплавський та Олег Винник. Наша журналістка спробувала прорватися через кордон охорони, щоб дізнатися в Олега Винника, чи знає той про причетність Михайла Поплавського до ухвалення "диктаторських" законів 16 січня і чому вирішив підтримати саме Аграрну партію Опубликовано Радіо Свобода Пятница, 5 июля 2019 г.

Напомним, Винник получил предложение баллотироваться на досрочных парламентских выборах21 июля от политической партии Моя стабильность, которую возглавляет Василий Журавлев, участвовавший в выборах президента в 2019 году.

Ранее Виктор Павлик прокомментировал предложение стать депутатом Верховной Рады.