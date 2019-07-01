Певец Винник отправляется в предвыборный тур вместе с Поплавским

Олег Винник идет в народные депутаты / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник решил начать политическую карьеру вместе с Аграрной партией Украины. Он отправляется в концертный предвыборный тур с легендарным поющим ректором Михаилом Поплавским, который в политсиле занимает первое место в списке.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - цитирует артиста пресс-служба Аграрной партии.

В политсиле анонсировали грандиозный концертно-предвыборный тур, в который Винник едет вместе с Поплавским. Первая встреча с избирателями состоится 4 июля в городе Фастов Киевской области.

В нынешнем созыве Верховной Рады Аграрная партия, лидером которой избран Поплавский, представлена в парламентской группе Воля народа.

Напомним, Винник получил предложение баллотироваться на досрочных парламентских выборах 21 июля от политической партии Моя стабильность, которую возглавляет Василий Журавлев, участвовавший в выборах президента в 2019 году.

Ранее Виктор Павлик прокомментировал предложение стать депутатом Верховной Рады.