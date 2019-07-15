Отдубась реваншистов: в Сети появилась игра под выборы с Порошенко в главной роли

Команда экс-президента Петра Порошенко продолжает выдавать на-гора странноватый предвыборный креатив.
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко распространяют в Сети flash-игру Отдубась реваншистов.
Игровой процесс выстроен следующим образом − фигура с лицом Порошенко ходит по экрану с контуром Украины в руках и "бьет" лица пророссийски настроенных политиков –Евгения Мураева, Александра Вилкула, Вадима Новинского, Юрия Бойко.
В случае, если игрок пройден путь удачно и всех противников удастся победить, то Порошенко пройдет до финиша в виде флагов НАТО и Евросоюза.
Напомним, ранее у Порошенко запустили онлайн-игру под выборы с рефреном "Видите, что московская делает гнида?!".