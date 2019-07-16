Уже по 2000: за четыре дня до выборов "подорожали" голоса избирателей

16 июля 2019, 12:24

Работники полиции Василькова задокументировали 5 фактов подкупа

За прошедшие сутки полиция Киевской области проверила 20 сообщений о нарушении избирательного законодательства / Нацполиция

В Киевской области зафиксировали факт подкупа избирателей. Жители Василькова обратились в полицию с заявлениями о том, что неизвестные предлагали денежное вознаграждение в 2 тыс. гривен за голосование на парламентских выборах за "правильного" кандидата.

Работники Васильковского отдела полиции задокументировали 5 фактов подкупа. По материалам проверки открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Сообщается, что за прошедшие сутки полиция Киевской области проверила 20 сообщений граждан, которые касались нарушения избирательного законодательства.

Напомним, 15 июля в полиции сообщали, что в Закарпатской области разоблачена схема подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты. За один голос платили по 1000-1500 гривен.

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Киев полиция подкуп выборы 2019
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