В Херсоне разбился микроавтобус с бюллетенями: опубликованы фото

Копы устанавливают причины ДТП / Пресс-служба Нацполиции

Около шести утра 22 июля в Херсоне автомобиль, который перевозил избирательные бюллетени после дня голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду, попал в ДТП.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter.

ДТП произошло на углу улиц Театральная и Воронцовская в Херсоне / Пресс-служба Нацполиции

В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

"Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", - уточняют в полиции.

Микроавтобус перевернулся / Пресс-служба Нацполиции

В авто находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию. Незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали. Сами бюллетени не повреждены – их передали членам ОИК.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%. В МВД заверяют, что голосование 21 июля на парламентских выборах 2019 прошло без системных нарушений.

Утром 22 июля ЦИК посчитала 35,51% бюллетеней. Партия Слуга народа получает 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам.