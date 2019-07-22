Главные новости 22 июля: результаты выборов, варианты коалиции и ответ на паспортизацию Донбасса

В Украине подводят итоги внеочередных парламентских выборов

По данным обработки 50,24% протоколов внеочередных выборов в Раду, Слуга народа набирает 42,44% голосов избирателей.

Слуга народа может получить 227 мандатов в новой Раде и самостоятельно создать монокоалицию.

Лидер Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал о подготовке чернового варианта коалиционного соглашения.

В Украине рассматривают возможность введения национальных санкций за намерение РФ выдавать паспорта на Донбассе.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 22 июля.

Уверенное лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

По данным обработки 50,24% протоколов внеочередных выборов в Раду, Слуга народа набирает 42,44% голосов избирателей. Партию Оппозиционная платформа – За жизнь поддержали 12,87%. Партию Европейская солидарность – 8,65%. Всеукраинское объединение Батькивщина - 8,02%. Партию Голос – 6,39%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Выборы-2019: Слуга народа претендует на монокоалицию

По результатам подсчета голосов, Слуга народа может получить 121 место по спискам и 106 мест по мажоритарным округам (всего – 227).

Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 226 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой монокоалиции.

Коалиция в новой Раде: в Слуге народа назвали вероятного партнера

В свою очередь лидер Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал о подготовке чернового варианта коалиционного соглашения.

Политик подчеркнул, что теоретически партия Святослава Вакарчука Голос может быть партнером Слуги народа по коалиции.

Новые санкции за паспортизацию РФ Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о том, что украинские власти рассматривают возможность введения национальных санкций за намерение России выдавать паспорта РФ на Донбассе.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал Данилюк.