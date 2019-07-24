Главные новости 24 июля: новое достижение Слуги народа на выборах в Раду и захват российского сейнера

В ЦИК сообщили о новом достижении партии Слуга народа на выборах в Раду 2019 / Reuters

В среду, 24 июля, в Центральной избирательной комиссии отчитались о новом достижении партии Слуга народа на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Также стало известно, что был захвачен российский сейнер.

Кроме того, синоптики назвали области Украины, в которых "врежут" грозы.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 24 июля.

Выборы в Верховную Раду 2019: новое достижение Слуги народа

ЦИК после парламентских выборов подсчитал 98,95% протоколов, партия Слуга народа "отвоевала" у конкурентов 0,01%. Результаты подсчета голосов Центризбиркомом свидетельствуют, что в парламент нового созыва попадают пять партий.

Предварительные результаты выборов в Раду 2019:

Слуга народа — 43,14%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,02%;

Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;

Европейская солидарность — 8,12%;

Голос — 5,84%.

/ Скриншот с cvk.gov.ua

Захват российского сейнера

Директор российской Северо-Восточной рыболовной компании Виктор Седлер пожаловался, что в водах Японского моря пограничники Корейской Народно-Демократической Республики захватили сейнер компании Сянхайлинь-8 и членов его экипажа.

Представитель Министерства иностранных дел России во Владивостоке сообщил, что на сейнере находились 17 членов экипажа, двое из них — южнокорейцы.

Погода в Украине

В Ургидрометцентре спрогнозировали, что сегодня на Волыни, на Ровенщине, на Львовщине, на Тернопольщине, на Хмельнитчине, на Харьковщине, на Луганщине, на Донетчине и на Запорожье будут грозы.

По данным синоптиков, сухая погода прогнозируется только на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в подконтрольном России Крыму. Погода в Киеве ожидается дождливая, дневная температура может составить +22…+24 градуса.