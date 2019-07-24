"Петух, съешь говна": украинцы советуют "политической проститутке" Ляшко купить лотерею и "сос*ть"

24 июля 2019, 15:43

Лидера радикалов заклевали в Сети за гневное обращение к народу.

Ляшко устроили головомойку в Сети
Ляшко устроили головомойку в Сети / facebook.com/O.Liashko

Самый главный радикал Украины Олег Ляшко проиграл выборы в Верховную Раду Украины. Согласно данным ЦИК, которая обработала почти 99% протоколов, Радикальной партии не хватило около 1% для попадания в новый парламент.

По информации, партия Ляшко набрала 4,01% из необходимых 5%.

Понимая, что кресло в новом парламенте ему уже не светит, Олег Ляшко написал в социальной сети Facebook гневное обращение к украинцам.

"Народ мой, что ты наделал?! Позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро. Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому и его всевластию! Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь!", - написал Ляшко.

Отметим, после этого на Ляшко обрушилась волна комментариев от украинцев. В адрес Ляшко полилось очень много негатива и грязи.

"То чувство, когда догадываешься, что больше не выиграешь в лотерею", - высказался некий Евгений Николаевич.

"Да будь ты мужиком. Програвать тоже надо уметь а ты начал делить шкуру неубитого медведя: то ты СПИКЕР то ты ПРЕМЬЕР а народ распорядился что доверить можно тебе только ФЕРМУ. УДАЧИ ТЕБЕ ОЛЕЖКА НА НОВОМ ПОПРИЩЕ", - сказал Владимир Иващенко.

"Тільки сліпий не бачив, що у вас слова з ділом розходяться діаметрально протилежно. Ви - абсолютний демагог, а тепер ще й лузер. Прощавайте. Грайте в лоторею", - добавил Алексей Варенников.

"Боже, як Ви вже всіх дістали... народ показав Вам що Ви нікому вже не цікаві бо НІЧОГО не зробили, тільки продавались під різні закони олігархів... ЗА ВАС НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ, всьо, досить! Це повне фіаско, майте сміливість це визнати!", - ответил Ляшко Сергей Коба.

"Який твій народе? Ти падло продажне. Ахметовський шнирь", - грубо  сказал Костя Ерешов.

"Вы просто сбитый лётчик, хромая утка", - убеждена Соня Рыбкина.

"Олег искренне сочувствую, теперь Ваша сладкая жизнь ранее подслащиваемая Левочкиным и Ахметовым закончилась. Даже на самый сильный яд вирусы начинают мутировать, вот так само и люди даже самые тупые уже поняли, что цирк под вашим руководством должен закончится. Олег ваши публичные заявления очень сильно отличались от ваших голосований и вы в серьез верили, что люди настолько тупые, что будут вестись на ваш дешевый цирк. Вообщем новость хорошая и мое сочувствие резко переходитв хорошее настроение. Удачи на вольных хлебах", - отметил Александр  Беловодский.

"Петух закрой клюв", - подчеркнул Вадим Клесник.

"Змирися! Тобі політичній прости...тці винес вирок народ України і народ України у своїй переважній більшості ( ключове слово переважній) очікують на звернення в бюджет країни всього набутого за останні 5 років майна вами та вашими радикальними повіями", - сказал Алексадр Витин.

"Пора вже вам скуштувати гiвна", - высказал свое мнение Дмитри Синайко.


"Півнику! Роби що вмієш робити добре !! С О С И !!!", - посоветовал Олег Капошкин.

Напомним, ранее эксперт назвал причины фиаско Ляшко на выборах.

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