"Чтобы потом вас не выгоняли": Зеленский предупредил будущих "слуг народа" об ответственности

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с будущими народными депутатами от партии Слуга народа.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент встретился с кандидатами в депутаты, как с теми, кто победил оппонентов в одномандатных избирательных округах, так и с избранными по партийному списку.

В то же время по информации источника Украинской правды, присутствовавший на встрече, кроме Зеленского там были также глава офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир.

"Президент ничего особенного не сказал, общие вещи. Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы - ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова - "остаемся людьми", потому что нам всем потом смотреть людям в глаза", - рассказал собеседник.

Читайте такжеЭксперт оценил шансы Слуги народа на коалицию с Голосом в РадеЗеленский также добавил, что они все пришли менять страну. "Если у кого-то другая цель - можете составлять мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли", - процитировал источник президента.

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки более 99% электронных протоколов, Слуга народа поддержали более 43% избирателей.