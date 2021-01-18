Перевыборы мэра в Броварах: кто побеждает в первом туре

В Броварскую городскую раду проходят представители 8 партий.
В Броварах 17 января состоялись перевыборы мэра после того, как суд признал результаты выборов 25 октября сфальсифицированными.
Так, согласно предварительного подсчета голосов, в первом туре: побеждает действующий мэр Игорь Сапожко, который набирает 53,95% (21788 голосов). На втором месте представитель Европейской солидарности - Олег Иваненко Третье место занял Дмитрий Ратников от Слуги народа, за которого отдали голоса 10% избирателей.
Остальные кандидаты на должность городского головы набрали следующее количество процентов:
- Саук Андрей Николаевич - 7,45%;
- Маслак Юрий Владимирович - 5,75%;
- Коваленко Виктория Николаевна - 4,79%;
- Мартиян Сергей Михайлович - 1,67%;
- Боголюбов Сергей Николаевич - 1,30%;
- Немчина Татьяна Федоровна - 0,59%.
В Броварскую городскую раду проходят представители 8 партий - 32,41% - партия Игоря Сапожко Еднисть, 9,69%- ЕС, 9,06% - Родной дом, 8,93% - За майбутне, 7,91% - Слуга народу, 6,49% - Батькивщина, 6,23% - Удар, 6,14% - Голос.
Местные выборы
- В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
- Выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
- По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
- В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися.
- Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.