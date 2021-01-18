Перевыборы мэра в Броварах: кто побеждает в первом туре

Выборы в Броварах - кто побеждает в первом туре / УНИАН

В Броварах 17 января состоялись перевыборы мэра после того, как суд признал результаты выборов 25 октября сфальсифицированными.

Так, согласно предварительного подсчета голосов, в первом туре: побеждает действующий мэр Игорь Сапожко, который набирает 53,95% (21788 голосов). На втором месте представитель Европейской солидарности - Олег Иваненко Третье место занял Дмитрий Ратников от Слуги народа, за которого отдали голоса 10% избирателей.

Остальные кандидаты на должность городского головы набрали следующее количество процентов:

Саук Андрей Николаевич - 7,45%;

Маслак Юрий Владимирович - 5,75%;

Коваленко Виктория Николаевна - 4,79%;

Мартиян Сергей Михайлович - 1,67%;

Боголюбов Сергей Николаевич - 1,30%;

Немчина Татьяна Федоровна - 0,59%.

В Броварскую городскую раду проходят представители 8 партий - 32,41% - партия Игоря Сапожко Еднисть, 9,69%- ЕС, 9,06% - Родной дом, 8,93% - За майбутне, 7,91% - Слуга народу, 6,49% - Батькивщина, 6,23% - Удар, 6,14% - Голос.

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