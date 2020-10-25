"О мудром правлении можно забыть": эксперт оценил голосование Зеленского на выборах

Елена и Владимир Зеленские / УНИАН

Политтехнолог Дмитрий Раимов прокомментировал появление на участке для голосования на местных выборах президента Владимира Зеленского вместе с супругой Еленой.

Как написал он в своем Facebook, жесты и поведение супругов Зеленских могут выдавать непростые отношения.

Эксперт обратил внимание, что на участок для голосования Владимир и Елена Зеленские зашли порознь.

"Я увидел, что зашли они не держась за руки (ну ОК, вирус)", - отметил Раимов.

Он также проанализировал, как президент и его жена голосовали на избирательном участке.

"Он не пропустил ее вперёд получить бюллетени. Вначале он – потом она. Хотя комиссия задала вопрос: кто первый. А потом оставил ее у стола бюллетеней, сказал "ну я пошёл". И пошёл. Оставив ее одну", - напомнил политтехнолог.

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По его мнению, атмосфера дома может влиять на принятие решений президентом.

"Если дома не ладится. Значит нервы. Нервы на работе. Значит решения эмоциональные. Так и о мудром правлении можно забыть", - добавил Раимов.

Напомним, около участка, где голосовал Зеленский, акцию устроила Фемен. Одна из активисток задрала юбку перед президентом.

На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья. Волосы на лобке у неё были выкрашены в зелёный цвет.