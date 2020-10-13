"Страдания и боль приносят наслаждение" - "слуга народа" угодила в конфуз с цитатой на плакате

Марина Серганова / Соцсети

На агитационном плакате Марины Сергановой, кандидатки в Киевской городской совет от партии Слуга народа нашли неполную цитату на латыни из отрывка произведения древнеримского оратора Марка Туллия Цицерона "О пределах добра и зла" (De Finibus Bonorum et Malorum).

Об этом написал блогер Денис Гороховский на своей странице в социальной сети Facebook.

В оригинале древнеримского автора, на латыни, цитата звучит так: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat".

Что в переводе на русский: "Равно как нет никого, кто возлюбил бы, предпочел и возжаждал бы само страдание только за то, что это страдание, а не потому, что иной раз возникают такие обстоятельства, когда страдания и боль приносят некое и немалое наслаждение".

На плакате у Сергановой осталось только строчка: "Ut enim ad minim veniam, quiz nosrtud exercitation ullamo laboris nisi ut".

Пикантность ситуации в том, что вышеуказанный отрывок из произведения Цицерона часто используется в графическом дизайне для черновиков текстового наполнения сайта, рекламы либо любого другого продукта.

"Думаете, что пара орфографических ошибок на агитке - предел кандидата? Марина Серганова уверяет вас, что нет. Вы не знаете латынь или не можете вспомнить текст внизу плаката? Мне приятнее думать, что Марина просто хотела процитировать Цицерона, но делала это по памяти, поэтому немного ошиблась", ‒ с некоторым ехидством прокомментировал Гороховский.

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