У Авакова пригрозили ответственностью за порчу бюллетеней с опросом Зеленского

Действия будут квалифицированы, как мелкое хулиганство.
Избиратели, которые испортят бюллетени со всеукраинским опросом президента Владимира Зеленского в день местных выборов, могут понести ответственность за мелкое хулиганство.
"Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - в эфире Радио НВ заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, комментируя призыв писателей Виталия и Дмитрия Капрановых разрывать бюллетени с опросом.
По словам Геращенко, в МВД осознают, что инициированный главой государства опрос может спровоцировать конфликты, поэтому полиция будет готова к подобному развитию событий. Противоправные действия решили в рамках закона квалифицировать, как мелкое хулиганство.
Информацию дополнил советник главы МВД Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве 22 октября. Он настоятельно рекомендовал не допускать физическое насилие против волонтеров, которые будут проводить опрос.
Читайте такжеВолонтеры в белых накидках: озвучены детали о формате опроса Зеленского"Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но нельзя путать грешное с праведным... Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям. В таких условиях сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и будут пресекать правонарушения законными методами", - сказал советник.
По словам Шкиряка, правоохранители будут следить за порядком на избирательных участках.
Опрос Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября анонсировал проведение опроса по социальным и политическим вопросам, который пройдет 25 октября – в день местных выборов.
16 октября стали известны все 5 вопросов, которые зададут украинцам 25 октября. Это сокращение количества депутатов Рады до 300 человек, легализация марихуаны, вопрос особой экономической зоны на Донбассе, реализация Будапештского меморандума и пожизненное заключение для коррупционеров.
В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к проведению опроса Зеленского и подчеркнули несоответствие инициативы избирательному законодательству.
По данным КМИС, в опросе после местных выборов готовы принять участие 54,6% респондентов.