У Авакова пригрозили ответственностью за порчу бюллетеней с опросом Зеленского

В МВД попросили украинцев не хулиганить на избирательных участках / УНИАН

Избиратели, которые испортят бюллетени со всеукраинским опросом президента Владимира Зеленского в день местных выборов, могут понести ответственность за мелкое хулиганство.

"Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - в эфире Радио НВ заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, комментируя призыв писателей Виталия и Дмитрия Капрановых разрывать бюллетени с опросом.

По словам Геращенко, в МВД осознают, что инициированный главой государства опрос может спровоцировать конфликты, поэтому полиция будет готова к подобному развитию событий. Противоправные действия решили в рамках закона квалифицировать, как мелкое хулиганство.

Информацию дополнил советник главы МВД Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве 22 октября. Он настоятельно рекомендовал не допускать физическое насилие против волонтеров, которые будут проводить опрос.

Читайте такжеВолонтеры в белых накидках: озвучены детали о формате опроса Зеленского"Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но нельзя путать грешное с праведным... Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям. В таких условиях сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и будут пресекать правонарушения законными методами", - сказал советник.

По словам Шкиряка, правоохранители будут следить за порядком на избирательных участках.

Опрос Владимира Зеленского