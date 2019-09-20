Модные свадебные костюмы 2019-2020: фото и тренды – что сейчас прям "пищит"

Главный модный тренд 2019-2020, который стоит учесть, выбирая модные свадебные костюмы, – это сочетание простоты и элегантности.

Свадебный костюм может быть из бархата или денима, даже с кожаными вставками, но главное – крой. В моде сейчас зауженные или укороченные штаны и двубортные или приталенные пиджаки. Также в моде остается "американка", которая визуально расширяет плечи.

Что касается цвета, то черный – это по-прежнему классика. Но модники-новаторы предпочитают ткани с блеском и переливом. Также всю большую популярность набирают свадебные костюмы синего, шоколадного, сиреневого и бордового цветов.

На пике популярности свадебной моды 2019-2020 как для мужчин, так и для женщин – boho-стиль. Но для парней исключительно с жакетом, никак не с пиджаком.

Что касается галстуков, то выбирать стоит плетеные и вязаные модели (из кашемира, шерсти).

А раньше мы уже писали про модные свадебные платья 2019-2020:

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