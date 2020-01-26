Белый маникюр 2020 – красивый маникюр минимализм и перламутр фото

Маникюр цвета счастья, мира и чистоты мысленно настроит вас на позитив и победы. Пора уже прощаться с серой зимой и встречать весну, символизирующую новую жизнь.

Белый маникюр, словно художественное полотно, которое ждет выплеска вашего настроения, или чистый листок в записной книжке, который готов услышать ваше послание и продемонстрировать его окружающим.

На первый взгляд такой простой, белый цвет, как и черный – богат теми возможностями, которые он открывает для нейл-творчества. Белый лак сочетается со всеми возможными цветами, но самые удачные сочетания бело в маникюре – это бело-черный маникюр, бело-красный маникюр и бело-синий маникюр.

Если учесть то, что черный цвет из моды не выходит, огненный алый цвет и синий – самые модные цвета 2020 года, то вот вы уже знаете, как приблизительно должен выглядеть самый модный белый маникюр 2020.

Главред собрал самые модные идеи дизайна белых ногтей 2020 в фотогалерею.

Белый маникюр 2020 - модные варианты дизайна ногтей

Если вы еще не отошли от праздников, и в душе жаждете продолжения банкета, света, сияния и волшебства – покройте ногти белым лаком, а безымянные ногти на обоих руках щедро усыпьте камушками. С одной стороны – чарующая магия камушков, с другой – ни намека на пошлость.

Если ноготки на мизинчиках покрыть серебристым лаком, а на безымянном тем же блеском нарисовать весеннюю веточку или распускающийся цветок – получится нежный маникюр. Как вариант – золотистый ноготок, и легкое украшение в виде капель росы.

Стильный белый маникюр – это когда один из ноготков телесного цвета. Если на нюдовом ноготке вы нарисуете несколько белых линий – считайте, вы гений – у вас на руках вмиг получится хороший элегантный маникюр.

Белый лак может стать частью роскошного французского маникюра. Вы можете сделать классический французский маникюр с белой тоненькой улыбкой, или потрясающий черно-белый френч, который сразит наповал всех. Только не вздумайте улыбку делать широкой – вы сразу выдадите то, что не следите за модой. Конечно, френч в 2020 году вернулся в моду, но это немного другой френч – не то, что было в 90-х.

После длительного "отпуска" в моду вернулся перламутровый маникюр. Ногти, которыми гордились модницы 00-х, сделали громкую заявку о себе и будут покорят сердца современных леди. Сюда же, кстати, можете добавить белый фарфоровый маникюр. Украшать такие ногти не обязательно – в них главное – переливы цвета.

Минимализм – тренд 2020, которому нужно соответствовать. Уже в прошлом те времена, когда нужно было на ногтях рисовать все и сразу, и чем побольше. Не надо перегружать белые ногти 2020 ни украшениями, ни рисунками. Или лаконичные полоски, или горошек, или несколько геометрических фигур, или скромный цветочек и лепесточек. Если у вас игривое настроение, напишите что-нибудь приятное и жизнеутверждающее на ваших ногтях. Также можно нарисовать сердечки на ногтях – получится красивый маникюр на День Святого Валентина.

Читайте такжеМаникюр 2020 – самый красивый маникюр на короткие ногти фото новинкиНапомним, ранее сообщалось, модным трендов 2020 является то, что ногти могут быть без украшений. Элегантный нюдовый маникюр – это бледно-розовые ногти, которые гармонично смотрятся с большинством оттенков кожи. Если добавить немножко глянца, получится потрясающий нюдовый маникюр 2020.