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Маллет 2020 – модная мужская стрижка, которая подойдет всем фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 января 2020, 06:05

Маллет 2020 подходит всем мужчинам,  независимо от возраста, формы лица и структуры волос - поэтому смело выбирайте ее, экспериментируйте и меняйтесь.

  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram
  • Мужская стрижка маллет 2020 Instagram

Если говорить откровенно, то стилисты пока не решили – мужская стрижка маллет – это прорыв 2020, или провал. Понравится она современным мужчинам, или так и останется "модной" исключительно в подборках свежих трендов – покажет время.

Тем не менее, все идет к тому, что мужские стрижки становятся более длинными. Обычно так происходит тогда, когда что-то преобладает,  его много, и вдруг -  все рушится! – и возникает потребность все послать куда подальше и измениться  - чтобы выделиться, чтобы обратить на себя внимание и чтобы не быть, как все.

А все, вернее, большинство, как под копирку создают на головах фейды, андеркаты и британки. Да, они еще в моде 2020, это стильно, на некоторых выглядит круто. Но вряд ли кто-то при виде вас в таком варианте скаже "Вах, круто".

 А круто в 2020 году – это мужская стрижка маллет, у которой богатая история, ведь ее истоки – это 70-е и рок-звезды тех далеких времен.

Главред узнал, отличается ли стрижка маллет 2020 от того, что было раньше, и как выглядит модная стрижка маллет в фотографиях.

Стрижка маллет 2020: на что следует обратить внимание

Сразу обратите внимание вот на что: в настоящее время маллет трансформировалась в нечто похожее на то, что было раньше – но это никак не копия.

Что было раньше

Стрижка маллет классический – это когда внизу волосы как можно более длинніе, а в верхней части  и по краям – короткие. Фишка - в контрасте длины.

Как выглядит маллет в 2020 году

Современной стрижке маллет не присущи резкие контрасты в длине волос. Сейчас стрижка маллет – это короткие волосы спереди и по бокам, а сзади оставляется длина. При этом все переходы должны быть плавными, длина сзади – по личному усмотрению, но без резких контрастов.

Важно не забывать, что на дворе 2020 год, начинается новое десятилетие. Да, стрижка маллет вернулась в моду, как когда-то в 90-х. Но важно ее осовременить. Многие уже стали волосы сверху оформлять в легкий ирокез, или ястреб. Плюс современный вариант маллет более четкий и можно даже сказать, острый.

Укладка стрижки маллет

Укладка, безусловно, имеет огромное значение, хотя мороки с ней не много. Чтобы ваша стрижка была в стиле "в офис", важно красиво уложить волосы с использованием средств для укладки. Ориентируйтесь на то, что текстура волос должна в итоге получится легкой.

И еще: модная мужская стрижка маллет 2020 подходит всем мужчинам,  независимо от возраста, формы лица и структуры волос - поэтому смело выбирайте ее, экспериментируйте и меняйтесь. Такие изменения в жизни всегда к лучшему.

Читайте такжеМодные мужские стрижки 2020: стрижки бокс и полубокс вернулись в моду фотоНапомним, ранее сообщалось, издавна длинные грязные волосы были отличительной чертой грабителей. В 2020 году слегка запутанные волосы до середины плеч – значимый модный тренд. При этом ни в коем случае стрижка "Месси" не должна выглядеть прилизанно – такой укладки волос избегайте. Волосы должны быть подстрижены слоями, важна текстура, которая добавляет эффектного объема, и важен баланс. Волосы должны растекаться по голове, и выглядеть непринуждённо.

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