Вернуть жизнь волосам - лучшие 4 маски для волос в домашних условиях

Названы простые маски, которые спасут волосы / Instagram

Сейчас, когда время немного замедлилось, и никуда не нужно бежать, каждая женщина получила возможность рассмотреть себя. Все достоинства и недостатки в таком неспешном водовороте повседневной жизни, пускай даже наполненной удаленной работой, видны как на ладони.

И наверняка в списке того, что каждый раз при взгляде в зеркало, расстраивает, есть волосы.

У каждого свои проблемы: одни "замучили" волосы феном и плойками, и они выглядят повреждёнными, у других волосы слишком сухие, третьи жалуются на выпадение волос, а четвертых раздражает то, что волосы потеряли блеск и стали безжизненными.

Смена времен года, тепла в помещении, стрессы и горячие инструменты для укладки — это лишь некоторые из причин, которые могут вызвать эти изменения. Да, многое чего мы не можем изменить, но вам под силу оживить ваши волосы.

Карантин – идеально время для того, чтобы заняться волосами. Во-первых, никуда не нужно бежать, поэтому маску можно сделать даже в рабочий (удаленный) день. Во-вторых, даже если вы сидите дома и не видите света в конце тоннеля, то вы просто обязаны заняться волосами, потому что красивые действуют на женщину позитивно.

К счастью, вам не нужно бежать в магазин или искать косметический продукт в интернет-магазине: вы можете посмотреть на кухне и в холодильнике, и найти там все ингредиенты, которые можно смешать и "отремонтировать" шевелюру.

Главред собрал 4 лучшие маски для всех ваших самых больших проблем с волосами: от тусклых волос до повреждения и сухости. Ваши волосы станут блестящими благодаря простой маске, и для этого не нужно выходить из дома.

1

Маска с медом, яйцом и яблочным уксусом

Если ваши волосы сухие и ломкие, то попробуйте эту чудо-маску с медом, яйцом и яблочным уксусом. Будете приятно удивлены, ведь это "трио" в комплексе отлично питает кожу и обеспечивает блеск волос, при этом не утяжеляет пряди.

Что нужно для этой маски:

1 чайная ложка меда

1 яйцо

1 столовая ложка яблочного уксуса

Как сделать маску: берете все три ингредиента и смешиваете их в миске. В зависимости от того, какой длинны у вас волосы, вы можете рецепт удвоить или даже утроить. Оставьте маску на волосах на 30-40 минут перед полосканием. Эта питательная процедура действует на все типы волос.

2

Маска с яичным белком и лимоном

Если ваши волосы слишком сильно жирнеют, эта маска сотворит чудо. Обратите внимание, что для этой маски желток не нужен, ведь в белке есть специальные ферменты, которые способны избавить вас от раздражающей жирности.

Что нужно для этой маски:

1 яичный белок

сок из половины лимона.

Как сделать маску: смешайте белок и сок лимона, нанесите на волосы от корней до кончиков и оставьте на 30-60 минут (лучше, конечно, на 60 минут). Потом смойте маску теплой водой, а не горячей!

3

Маска с авокадо, яйцом, медом и оливковым маслом

Если у вас поврежденные волосы – "постарались" фен, краска для волос или расческа – то поможет простая маска для волос с авокадо и оливковым маслом.

Эта маска наполнит волосы силой и блеском, она отлично увлажняет кожу головы, поэтому ее еще называют "омолаживающей".

Что нужно для этой маски:

Половина авокадо

1 яйцо

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка меда.

Как сделать маску: смешайте все ингредиенты, нанесите эту массу на влажные волосы кончиками пальцев, начиная снизу и продвигаясь вверх. Потом нужно завить волосы в пучок и накрыть шапочкой для душа. Чтобы помочь активировать ингредиенты, высушите волосы в течение 10 минут. Затем оставьте на 20 минут и смойте под душем.

4

Маска с корицей и кокосовым маслом

Если ваши волосы плохо растут, то спасением станет маска для волос с корицей и кокосовым маслом. Дело в том, что корица обладает антимикробным эффектом, благодаря чему стимулирует кровообращение и способствует росту и укреплению волос.

Что нужно для этой маски:

Корица

Кокосовое масло

Пропорция – одинаковое количество и того, и другого.

Как сделать маску: смешайте ингредиенты, нанесите маску на корни и массируйте кожу головы. Оставьте на 30–45 минут и смойте. Старайтесь делать эту маску хотя бы раз в неделю.

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