УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Окрашивание волос дома: названы самые большие заблуждения

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 апреля 2020, 10:30

Пришло время красить волосы в домашних условиях. Для того, чтобы не откладывать эту процедуру на потом, советуем избавиться от страха и прекратить верить мифам.

Окрашивание волос обросло мифами / Instagram

Сложные жизненные обстоятельства, о которых, если честно, не хочется лишний раз вспоминать, не только перекроили наш повседневный ритм, так еще и украли у нас возможность пойти в салон красоты и привести себя в порядок.

Ох, как просятся, уже, наверное, корни на окрашивание. Лучше не откладывайте решение этой проблемы на потом – вы вполне сами можете покрасить волосы в домашних условиях. Самое главное – не дать ситуации, которая происходит, подорвать уверенность в себе. Ведь как говорят врачи – не падайте духом, побольше улыбайтесь и позитивно мыслите. Так вот, чтобы настроение поднялось, вера в себя и в светлое будущее никуда не улетучилась, нужно уделить себе немного времени и обновить цвет волос.

Только не надо сразу отказываться от этой идеи по причине того, что когда-то подруги или коллеги на работе рассказали вам ужасы о том, во что превратились их волосы после домашнего окрашивания.

Более того, не стоит пользоваться "моментом" и вообще отказываться от окрашивания волос. 

Независимо от того, скрываете ли вы седину, которая появилась у вас очень рано, или балуетесь окрашиванием по своему естественному оттенку, существует множество сказок об окрашивании волос, в которые в 2020 году верить не то, что стыдно, а грешно.

Главред собрал самые распространенные заблуждения об окрашивании волос, в том числе и в домашних условиях. Не верьте в эти сказки, и позволяйте себе больше радостей в жизни – вы этого заслуживаете.

Заблуждение 1

Волосы можно красить только в салоне красоты

На самом деле не нужно тратить много денег на окрашивание волос в салоне красоты и не нужно ждать, когда этот салон красоты откроется. Дело в том, что в продаже есть много безопасных и эффективных вариантов для окрашивания волос. Если это ваш первый раз, выберите краску для волос без амиака, и следуйте инструкциям – обратите внимание, что в зависимости от вагео цвета волос конечный результат может быть разным, и для достижения нужного оттенка нужно определенное время. Не фантазируйте, прочитайте инструкции на коробке /листовке, и все будет в порядке.

Заблуждение 2

"Домашний" набор для окрашивания волос неудобный

На самом деле сегодня комплекты для окрашивания волос в домашних условиях очень удобны, и бояться нечего. Нужно просто четко выполнять инструкцию, а не импровизировать, что нужно дольше держать краску, к примеру.

Заблуждение 3

Нужно мыть волосы сразу после окрашивания

На самом деле вам следует подождать минимум 72 часа, прежде чем мыть волосы после окрашивания. Почему? Дело в том, что именно столько времени требуется, чтобы кутикула волос полностью закрылась, что сохранит цвет. Как только вы снова начнете мыть волосы, используйте теплую или прохладную воду, чтобы предотвратить высыхание прядей.

Читайте такжеЛаминирование волос – сколько держится эффект и вредна ли процедура

Заблуждение 4

Волосы можно красить в любое время

На самом деле нужно окрашивать волосы, которые были вымыты минимум 24 часа назад, в идеале - 48, потому что натуральные масла защитят кожу головы от любого раздражения. Чистые волосы могут помешать равномерному распределение цвета.

Заблуждение 5

Окрашивание "съедает" объем волос

На самом деле осветлители, которые используются для окрашивания волос, вызывают набухание кутикулы, поэтому отдельные пряди кажутся более толстыми и полными. Поэтому окрашивание придает объема волосам, а не наоборот. Если объем ушел, тогда быстрее красьте волосы.

Заблуждение 6

Любое окрашивание волос портит волосы

На самом деле, даже обычная расческа и фен могут превратить ваши волосы в нечто ужасное. Чтобы этого не было, и окрашивание не закончилось плачевно, научитесь ухаживать за волосами.  Существует множество простых рецептов масок для волос, которые включают ингредиенты, которые легко можно найти дома, чтобы помочь волосам выглядеть роскошно. Запомните, пока вы заботитесь о своих замках, вам не нужно так сильно беспокоиться.

Заблуждение 7

Если покрасила волосы – то уже навсегда

На самом деле это не так. Покраска ваших волос – это полностью ваш выбор. Если вы покрасили волосы, то это вовсе не означает, что свой родной цвет вы потеряли навсегда. Конечно, если вы высветлили волосы, что пигмент волос будет немного утерян, что может привести к преждевременному поседению. Но если вы используете качественные краски для волос, эта проблема вас не коснется.

Читайте также"Отремонтировать" волосы - лучшие 4 маски для волос в домашних условияхНапомним, ранее сообщалось, стрижка шегги-каре - это удивительная женская стрижка 2020 на весну, которую обрамляет красивая прямая челка. Кстати, челка без филировки, и выглядит она очень круто. Эта чудо-стрижка похожа на каре, но текстура волос – многослойная: пряди разной длины добавляют объема.

окрашивание волос мода 2020 окрашивание волос дома заблуждение миф
Сейчас вы просматриваете новость «Окрашивание волос дома: названы самые большие заблуждения». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:02
"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"
11:00
В моду вернулись дивные шелковые пижамы в стиле 90-х: фото Фото
10:55
Зараза повсюду: открыт неожиданный способ инфицирования коронавирусом
10:34
У Зеленского заявили о секретных сценариях усиления карантина с привлечением военных Видео
10:30
Окрашивание волос дома: названы самые большие заблуждения
10:16
За один день эпидемии путинский режим окончательно потерял легитимность мнение
10:12
В Украине опять резко возросло количество заболевших коронавирусом Видео
09:36
В Ухане опасный коронавирус впервые нашли у кошек Видео
09:31
Порошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия мнение
09:20
Карантин в Украине: эксперт предупредила о большом риске
08:45
Победил коронавирус: "слуга народа" раскрыл, чем его лечили Видео
08:44
Почему коронавирус бессилен перед детьми: вирусолог рассказал о "суперзащите" Видео
08:41
Россияне хотели сильного лидера, а получили дистрофичное фуфло мнение
08:30
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
08:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 апреля: любовная приятность и гибель отношений Видео
08:05
В Украине открыли рынок земли: Арахамия анонсировал еще пять земельных законов Видео
07:33
После карантина украинцы, скорее всего, будут думать о разводе - психолог Ольга Королик
07:24
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля Видео
07:11
Чемпионка танців з зірками без белья засветилась на оикровенном фото
06:45
Если ситуация резко не изменится, уже осенью Украину ждут голодные бунты мнение
06:22
Коронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врача
06:03
"Дырка черная, бл*ть, можно порно снимать": Панин показал голый зад на полу кухни
05:55
С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления
05:34
Ученые раскрыли новый факт о коронавирусе: COVID-19 повреждает важный орган
05:02
"Шмыг-шмыг – и всё": чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля
04:29
День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи
04:01
Перекись своими руками: Комаровский дал простой рецепт защиты от коронавируса Видео
03:15
Мозоли в карантине: популярный порносайт запустит свое секс-шоу
02:30
Миллионы безработных: эксперт оценил результаты карантина
01:39
Половая самоизоляция: лучшие секс-игры для карантина
00:55
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
00:32
Под Львовом боевой снаряд с полигона прилетел во двор дома Видео
00:19
4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый Видео
03 апреля, пятница
23:58
На крупный штраф попала украинка, нарушившая самоизоляцию по приезду из Таиланда Видео
23:36
В Днепре из коронавирусной больницы похитили оборудование Видео
23:15
Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020 - кто ушел Видео
23:11
Жена главы МОЗ в день его назначения открыла медфирму: Степанов объяснил Видео
23:10
Лукашенко смело высказался о политике Украины на Донбассе
22:52
Фильмы Disney: график выхода на 2020-2022
22:42
Главврач Александровской больницы назвала стадии и симптомы коронавируса
22:15
Мулатка-порноактриса порадовала фанатов телом в сексуальном белье Фото
22:12
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
22:01
Умер легендарный соул-певец и музыкант Билл Уизерс Видео
21:36
Печальная статистика: Зеленский назвал эпицентры коронавируса в Украине
21:34
"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как наступает смерть от коронавируса Видео
21:00
Киевлян будут тестировать на коронавирус на дому - к кому приедут
20:50
Путин назвал комфортную цену на нефть и договаривается с США и Саудовской Аравией
20:24
Был в тяжелом состоянии: "слуга народа" поборол уханьскую хворь
19:41
Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков Видео
19:37
"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять