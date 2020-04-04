Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога

Для профилактики заражения коронавирусом нужно как можно чаще мыть руки/ Фото pixabay.com

Из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса медики рекомендуют как можно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Это, безусловно, уменьшит риск заражения COVID-19, но может спровоцировать другую проблему – дерматит.

Чтобы кожа была увлажненной и здоровой, эксперты советуют следовать нескольким простым правилам, пишет АиФ.

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Правило №1. Прежде всего нужно выбрать правильное мыло. Нужно отдать предпочтение тем сортам, которые содержат увлажняющие компоненты. Например, алоэ. То же самое правило касается и антисептика - выбирать нужно такой, который в своем составе содержит еще и увлажняющие ингредиенты. Он будет гораздо бережнее относиться к коже.

Правило №2. Выполняя работы по дому, дерматологи рекомендуют избегать прямого контакта с химическими средствами. Лучше всего надеть на руки защитные перчатки - это избавит кожу от вредного воздействия щелочей, которое обычно приводит к появлению морщин и пигментации.

Правило №3. Не забывайте о креме. От частого мытья кожа становится сухой, на ней могут появляться микротрещины, в которых при первой же возможности поселятся болезнетворные бактерии. Чтобы этого не допустить, пользуйтесь кремом после каждого мытья рук. Поставьте крем рядом с раковиной и на прикроватную тумбочку, носите крем для рук в сумочке, если планируете выходить из дома.

Перед сном также наносите на кожу питательный крем и надевайте специальные перчатки на всю ночь. К слову, вместо крема для рук можно применять несмываемые ночные маски для лица — они очень хорошо питают кожу.

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