Как не подхватить вирус из Китая: Комаровский все разложил по полочкам

Евгений Комаровский объяснил, как не заразиться коронавирусом из Китая / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что для того, чтобы не заболеть убийственным китайским коронавирусом, нужно придерживаться ряда правил.

Коронавирус живет в людях – в соплях и слюнях и на поверхностях, рассказал медик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, чтобы уберечься от коронавируса, в первую очередь, необходимо социальное дистанцирование.

Как не заразиться коронавирусом – советы от Комаровского:

Мыть руки, мыть руки и мыть руки;

Не прикасаться к лицу;

Если прикоснулся к чему-то – опять мыть руки.

"Прежде всего, давай подумаем, где Дмитрий Гордон может взять коронавирус… для того, чтобы найти коронавирус, тебе надо пойти туда, где ты с ним встретишься. Коронавирус либо живет в людях, в наших соплях и слюнях, либо живет на поверхностях, к которым ты должен прикоснуться. Поэтому, либо ты пойдешь к людям, либо люди придут к тебе", – сказал врач.

Напомним, коронавирус в Украине 31 марта по состоянию на 10:00 диагностировали у 549 человек, 13 инфицированных умерли, а восемь – выздоровели.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что эффективная вакцина от смертоносного вируса может появиться через полтора года.