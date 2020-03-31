Как не подхватить вирус из Китая: Комаровский все разложил по полочкам

Чтобы уберечься от китайского вируса, нужно социальное дистанцирование, сказал врач.
Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что для того, чтобы не заболеть убийственным китайским коронавирусом, нужно придерживаться ряда правил.
Коронавирус живет в людях – в соплях и слюнях и на поверхностях, рассказал медик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
По словам собеседника, чтобы уберечься от коронавируса, в первую очередь, необходимо социальное дистанцирование.
Как не заразиться коронавирусом – советы от Комаровского:
- Мыть руки, мыть руки и мыть руки;
- Не прикасаться к лицу;
- Если прикоснулся к чему-то – опять мыть руки.
"Прежде всего, давай подумаем, где Дмитрий Гордон может взять коронавирус… для того, чтобы найти коронавирус, тебе надо пойти туда, где ты с ним встретишься. Коронавирус либо живет в людях, в наших соплях и слюнях, либо живет на поверхностях, к которым ты должен прикоснуться. Поэтому, либо ты пойдешь к людям, либо люди придут к тебе", – сказал врач.
Напомним, коронавирус в Украине 31 марта по состоянию на 10:00 диагностировали у 549 человек, 13 инфицированных умерли, а восемь – выздоровели.
Ранее Евгений Комаровский говорил, что эффективная вакцина от смертоносного вируса может появиться через полтора года.