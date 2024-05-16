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ВСУ тысячами уничтожают оккупантов: генерал сказал, сможет ли РФ окружить Харьков

Руслана Заклинская
16 мая 2024, 23:39
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Чтобы взять Харьков в осаду россиянам нужно до 300 тысяч человек и мощные ударные группы, которых сейчас у врага нет, сказал Николай Маломуж.
ВСУ тысячами уничтожают оккупантов: генерал сказал, сможет ли РФ окружить Харьков
У России недостаточно сил, что прорваться в Харьков / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная механизированная бригада ВСУ, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российским оккупантам не удастся прорваться в Харьков. Врагу не хватает не только количества военных, но и мощных ударных групп, бронетанковых сил и специально подготовленных средств для осады города. Об этом заявил генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "Еспресо".

"Никаких окружений Харькова не будет. Прорваться в Харьков, взять его в осаду просто нереально. Сегодня у врага нет таких сил и средств, чтобы дойти до Харькова через Волчанск, Купянск или с направления Луганщины", - сказал Маломуж.

По его словам, для такой операции нужно до 300 тысяч человек и мощные ударные группы, которых сейчас у врага нет.

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"Живая сила еще ничего не значит. Нужны мощные ударные группы баллистических ракет, бронетанковые силы и специально подготовленные силы и средства, которые могут осаждать город и штурмовать большие территории. Этого нет, враг растянул свои резервы. Мы каждый день бьем вражеские силы в разных секторах", - подчеркнул генерал.

Маломуж отметил, что в течение недели ВСУ каждый день уничтожают 1500-1700 оккупантов, это вдвое больше чем раньше. Он подчеркнул, что такие потери являются мощным подрывом обороноспособности РФ.

"Россияне только на словах говорят о ресурсах на десятки лет. Восстановить боевую часть чрезвычайно сложно, а тем более живую силу, которая бы эффективно воевала", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Напомним, президент Зеленский заявил, что для защиты Харькова нужно как минимум две американские системы ПВО "Patriot". Он подчеркнул, что так Россия не сможет захватить Харьков.

Также ВСУ остановили активное продвижение российских захватчиков в Харьковской области, но стабилизировать линию фронта пока не удалось. Начальник Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты пытаются продвинуться в сторону Липцов и захватить Волчанск.

Как сообщал Главред, на Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силам обороны Украины удалось сорвать планы РФ по продвижению в пределах города Волчанск на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ. По их словам, враг значительно снизил активность.

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