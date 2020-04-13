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Мода 2020: ТОП-10 потрясающих вещей, которые вернулись в моду - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 апреля 2020, 06:02

Объемные рукава в виде фонариков, которое подарили миру 80-е, опять вернулись в моду.

  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram
  • Модные вещи 2020 Instagram

У каждой вещи в наших шкафах своя история. Что-то мы носим с удовольствием, а что-то лежит уже несколько лет и все никак не впишется в наш повседневный образ.

Как правило, если мы в течение года какую-то вещь не надевали ни разу, значит, ее пора кому-то дарить или отдавать. Правда, не всегда получается все раздать – бывает, некому, а бывает и некогда. И вот наверняка сейчас, находясь дома на карантине, у вас было время (или еще появится), пересмотреть содержимое шкафов.

Но не спешите сразу со всем прощаться! Мода 2020 подготовила массу сюрпризов родом из прошлого. Вполне может быть в ваших шкафах есть то, что будет в моде предстоящим летом.

Главред собрал самые яркие модные новинки 2020, которые вернулись в моду, а в нашей фотогалерее – образцы стильных вещей, которые в этом году должны украшать нас и вдохновлять.

Модные вещи 2020, которые вернулись в моду

Огромные сумки 

В 2020 году в моду вернулись огромные сумки и сумки-мешки, в которые можно уместить все, что вам необходимо для жизни. 

Джинсы скинни из 60-х 

Неожиданно, но, как оказалось, вполне предсказуемо, в моду вернулись джинсы скинни с высокой посадкой, которые впервые появились в 60-х – тогда молодежь захотела перемен и чего-то более сексуального. 

Шорты-бермуды 

Комфортные и удобные шорты бермуды, которые у многих ассоциируются с путешествиями, опять вернулись в моду в 2020 году и стали частью уличной моды. 

Джинсовые юбки и мини-платья

В 2020 году в моду на весну-лето внезапно вернулись джинсовые юбки миди и длинные: винтажные, рваные, с разрезом спереди и пошитые с лоскутов. Также мода широко раскрыла свои объятья джинсовым мини-платьям.

Брюки-карго

Также в моду вернулись брюки карго. Возможно, вы будете удивлены, почему кругом так много брюк цвета хаки, и что в них нашли женщины? Все просто – брюки-карго очень удобны.

Джинсовые куртки из 90-х

Модная тенденция 2020 – рваные джинсовые куртки, а также свободные джинсовые куртки из 90-х – как в те времена носили в основном парни и мужчины. Также обратите внимание на винтажные куртки с яркими рисунками, а также потертые куртки.

Платья с рукавами-фонариками

Объемные рукава в виде фонариков, которое подарили миру 80-е, опять вернулись в моду и заняли лидирующие позиции. Цвет значения не имеет – если платье с причудливыми и одновременно шикарными рукавами фонариками, то вы будете на высоте.

 Джинсы клеши с высокой талией

Хотим мы этого или нет, но новое десятилетие открылось джинсами, которые были популярны вначале в 70-х, а потом в 90-х. Расширенные внизу ниже колена, расклешённые джинсы с высокой талией – это писк моды 2020. 

Шлепанцы "вьетнамки"

Несколько лет назад мы уже переживали период, когда в моде были шлепанцы "вьетнамки" – их носили на работу, под джинсы, платье и на пляж. В 2020 году такие шлепанцы вернулись в моду.

Шелковая пижама из 90-х

Мода 2020, кажется, всецело погрузилась в прошлое. На вершине модного олимпа одежды для сна оказались шелковые пижамы в стиле 90-х – немного грубоватый крой и даже расцветка красноречиво напоминают о тех временах.

Читайте такжеВ моду вернулись лосины из эпохи диско и бархатные леггинсы: фотоНапомним, ранее сообщалось, летом в моде будет один из немногих цветов, который не вызывает негативных эмоций. Голубовато-зеленый, который будет напоминать вам о бескрайних просторах океана, бирюзовый идеально впишется в предстоящий теплый сезон. 

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