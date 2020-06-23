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Косметичка на лето 2020: топ-4 средства для спасения кожи от топ-модели

Участница Топ-модели по-украински поделилась своим списком must have-средств во время летней жары. Что девушке стоит иметь под рукой летом 2020 - читайте в материале Главреда.

23 июня 2020, 14:53
Топ-4 средства для ухода за кожей
Топ-4 средства для ухода за кожей / Юлия Дихан Instagram

Летом ваша косметичка как никогда нуждается в ревизии — средства, которые вы наносили на лицо еще три месяца назад, сейчас могут совершенно не подойти коже и лишь навредить ей.

Участница проекта Топ-модель по-украински, который снимает Новый канал, известная модель, которая сотрудничает с зарубежными брендами советует четыре продукта, без которых летом точно не обойтись. Юлия Дихан назвала список своей косметики на лето для кожи.

"Могу смело рекомендовать вам корейскую косметику, так как пользуюсь ею сама. Главное — она действительно качественная, к тому же, недорогая", — говорит Юлия.

Юлия Дихан
Юлия Дихан / Instagram

"Мой ???? ???? на лето. Ну а что вы хотите, 25 стукнуло и морщины мне совершенно ни к чему. А загар, как известно всем, старит кожу", - говорит Юля.

Косметика по уходу за кожей - топ-4 средства

1. Солнцезащитный крем с SPF50+ для лица

Как известно, загар старит кожу. Так что если хотите избежать появления морщин, не выходите летом из дому без крема с SPF50+. Кстати, осенью и зимой тоже нужно использовать крем с SPF, но уже со значением 15-30.

2. Патчи под глаза

"Что бы там не говорили, про патчи, лично мне, они всегда помогают, использую их перед съемками и после веселой вечерИночки. Убирают припухлость и делают из тебя человека", - объяснила модель.

Это чудо-средство всего за 20 минут помогает убрать припухлость, осветлить темные круги под глазами, разгладить морщины и снять все следы усталости. При этом вам не нужно тратить на нанесение патчей много времени — наклейте их во время завтрака и совмещайте приятное с полезным.

3, 4.Гель для бровей и блеск для губ

"Я не фанат "боевой раскраски", разве что на праздники и летом, особенно, не хочу забивать свои поры и даю коже отдохнуть", - говорит девушка.

Летом кожа особенно нуждается в очищении и увлажнении, так что забудьте об агрессивном макияже. Тем более, что уложенные брови и увлажненные губы действительно выглядят гораздо лучше, чем "боевой раскрас". А чтобы кожа лица выглядела идеально без косметики и тонального крема, не забывайте правильно ухаживать за ней.

Ранее Елена-Кристина Лебедь раскрыла свои секреты - какой косметикой пользоваться для лица.

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