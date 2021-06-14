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Модные правила для женщин после 40 лет, которые можно нарушить

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 июня 2021, 04:22

Как только женщине исполняется 40 лет, на нее со всех сторон обрушивается шквал шаблонов, как выглядеть и что носить. Но не все правила нужно соблюдать.

Не все модные правила нужно соблюдать / Instagram

В 20 лет кажется, что в 40 лет женская жизнь уже на закате, и начинается этап, в котором женщине уже много чего нельзя. Но когда ваше сорокалетие начнет переминаться с ноги на ногу у вашего порога, вы внезапно обнаружите, что вчерашние желания никуда не делись, и вы по-прежнему хотите носить яркие вещи, короткие платья и юбки. И тогда покажется, что все модные правила относительно того, как одеваться после 40, создавали те, кто понятия не имел, как себя чувствует женщина в этом возрасте.

А советов о том, как должна выглядеть женщина в 40 лет, несметное количество. Но прежде, чем ломать себя и подстраивать под ожидания общества, узнайте о том, какие правила стиля вы обязательно должны нарушить, как только возьмете жизненную высоту в 40 лет.

Модные правила для женщин после 40, которые можно нарушить

Носить темные вещи, чтобы выглядеть стройно

Не слушайте тех, кто скажет вам, что однотонный темный гардероб сделает вас стройной. Вовсе не факт, что это сработает, да и вполне возможно, это не ваша цель. Другое дело, что темные вещи могут сделать ваше лицо и образ в целом старше. Поэтому забудьте это правило, и добавляйте в гардероб яркие вещи – они отлично освежают образ и омолаживают его.

Носить темные вещи после 40 лет не обязательно / Instagram

Не носить одежду без рукавов

Говорят, что руки выдают возраст женщины, поэтому после 40 лет их нужно прятать. Но если погода радует солнцем, зачем прятать руки? В угоду кому? Смело носите блузки и платья без рукавов – в теплую пору они уместны – если, конечно, вы сами чувствуете себе уверенно и комфортно в такой одежде.

Носить одежду без рукавов после 40 лет можно / Instagram

Не носить короткие юбки и платья

Не стоит отказываться от платьев и юбок выше колена только потому, что кто-то назвал это эталоном стиля для женщин после 40 лет. Конечно, никто не говорит о том, чтобы носить мини-юбки, в которых неудобно сесть.

Читайте такжеВ моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-хНо варианты, которые открывают коленки и демонстрируют ваши ноги, пускай и не идеальные – это то, что вы заслужили, и совершенно не важно, кто и что подумает.

Носить короткие юбки и платья после 40 лет можно / Instagram

Не смешивать яркие цвета или узоры

Конечно, если вы решите сочетать вещи неонового цвета с одеждой с принтами, то вряд ли из этого что-то хорошее получится, даже если вам 20. Но в целом никто не может помешать вам смешивать узоры и яркие цвета – если это поможет сделать ваш образ особенным, подчеркнет вашу индивидуальность, то почему бы и нет?

Смешивать цвета и узоры после 40 лет можно / Instagram

Красить седые волосы

Если вы чувствуете внутреннюю потребность покрасить волосы и таким образом скрыть седину, вас это вдохновляет, и вы чувствуете себя моложе, то это ваше право.

Читайте такжеМодные цвета волос, которые вскружат нам голову весной и летомНо все те, кому нравится серый цвет волос, тем более, если седина и цвет кожи лица гармонично сочетаются, и лично вас седина не раздражает, то вы не обязаны красить волосы. Это индивидуальный выбор, и правил тут быть не может.

Красить или не красить седые волосы - выбор каждого / Instagram

Стричь волосы коротко

Не спешите прощаться со своими длинными волосами сразу после того, как вы отметили свое 40-летние. Да, короткие стрижки подходят всем независимо от возраста, но если у вас красивые длинные волосы, и они вам нравятся, то зачем их стричь? Единственное, что вы должны делать с длинными волосами – ухаживать за ними, чтобы ваша шевелюра излучала здоровье.

Стричь волосы коротко после 40 лет не обязательно / Instagram

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