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Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

Анна Ярославская
30 августа 2023, 10:35 обновлено 30 августа, 10:41
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Этой осенью в моде будут тренчи и кожаные куртки, деним и прямые пальто. Также не стоит забывать и о пуховиках оверсайз на более холодную погоду.
Тренды осени 2023 - верхняя одежда
Тренды осени 2023 - верхняя одежда / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Уже через несколько дней наступит осень, а это значит, что стоит подумать о верхней одежде. Украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды осени 2023 - эти пять вещей обязательно должны быть в гардеробе.

Кожаная куртка в винтажном стиле - тренд 2023

Кожаные куртки давно стали важной составляющей гардероба любой модницы.

"В этом сезоне актуальны именно винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии", - написал Андре Тан на своей странице в Instagram.

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С чем носить кожаную куртку? Вы можете сочетать куртку с платьями, продлевая тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсами и всевозможными брюками, а также вещами в спортивном стиле.

Кожаный тренч - тренд 2023

Тренч - универсальная и практичная вещь, которая снова актуальна.

"Модным трендом этой осенью станут именно кожаные тренчи", - уточнил дизайнер.

С чем носить тренч? Он прекрасно подходит как к джинсам и кроссовкам, так и к платьям и туфлям на высоком каблуке, к вязаным свитерам и мини-юбкам, к брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу и рубашке.

Джинсовая куртка - с чем носить в 2023 году

Тренд на нулевые годы продолжает оставаться в лидерах этой осенью. Именно джинсовая куртка является маркером 2000-х годов.

"Джинсовая куртка – вещь универсальная, позволяющая выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любом образе. Обратите внимание на джинсовки синего, черного или белого цвета. И не бойтесь джинсовых тотал луков", - посоветовал Андре Тан.

Оверсайз пуховик - тренд 2023

Длинные оверзайзные пуховики – это идеальный вариант на более холодные осенние дни. Он подойдет под все без исключения, поэтому пуховик - это стопроцентный must-have осени.

Прямое пальто - тренд осени 2023

Пальто – это универсальная вещь, без которой трудно представить прохладную осень. Оно отлично смотрится как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами.

"Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды. Они смотрятся особенно изысканно", - добавил дизайнер.

Ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.

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