В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета

Длинные большие блейзеры – это огромная модная тенденция весны-лета 2021, и от нее многие будут в восторге. В целом мужские силуэты и вещи, размер которых очень похож на XXL или даже больше, в трендах уже несколько сезонов подряд, и пока покидать нас не собираются. Мы тщательно пересмотрели весенне-летние коллекции одежды знаменитых домов моды, и убедились в том, что удлиненный, безразмерный, непринужденный, но в то же время шикарный и неповторимый женский пиджак блейзер – это must have для всех тех, кто хочет идти в ногу с модой.

Кстати, если вы до сих пор не поняли, что такое блейзер, то мы вам об этом расскажем. Так вот, блейзер – это то же пиджак, у него один или два борта и накладные карманы. В классическом варианте пуговицы идут в два ряда, как правило, они металлические.

История модного в этом году элемента гардероба начинается в конце 19 века, и подарил его миру капитан английского крейсера Блейзера. Представьте себе, тогда появилась специальная униформа – пиджак с вертикальной полоской в сине-белых тонах.

Конечно же, ее величество Мода давно стерла грань между блейзером и пиджаком, а от полоски остались только воспоминания. Хотя некоторые моменты все же есть – это характерный свободный силуэт, накладные карманы и пуговицы в два ряда.

Правда, дизайнеры одежды продолжают экспериментировать, и женские блейзеры 2021 все меньше похожи на классические варианты.

Читайте такжеС чем носить джинсовую куртку: главные секретыМы сегодня расскажем вам о модных блейзерах женских на весну-лето 2021 и подскажем, с чем их носить, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения и понимания трендов без лишних слов.

Модные женские пиджаки 2021 весна-лето: на что обратить внимание

В этом году модно носить блейзер с короткой юбкой или шортами – в идеале блейзер должен быть такой же длины, как ваша юбка или шорты, или даже длиннее. Это могут быть как блейзеры классических оттенков, так и феерические сочные варианты – например, как в коллекции одежды Versace весна-лето 2021.

В то же время вы смело можете носить длинный большой пиджак женский 2021 в сочетании с джинсами, любыми брюками, юбкой миди и платьем. Посмотрите коллекцию одежды Max Mara весна-лето 2021 – там представлены шикарные пиджаки блейзеры спокойных оттенков.

Кроме того, пиджаки женские оверсайз отлично сочетаются с эффектной водолазкой, изящной жилеткой, прозрачным свитером, красивой блузкой и просто бюстгальтером.

Читайте такжеВ моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджакиПри этом не обязательно ждать тепла – как только появится малейшая возможность снять пальто или куртку, смело носите большой блейзер в дуэте с теплым свитером.