В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки

Всему свое время, и для каждой поры – сумка своя. На пороге лета особенного внимания заслуживает сумка, которая больше всего ассоциируется с теплом, отдыхом и неспешными прогулками залитыми солнцем улочками.

Конечно же, речь идет о соломенной сумке, или сумке из рафии – это классика, без которой лето немыслимо. Любой наряд можно смело дополнить соломенной сумкой: джинсы, платье в горошек, шорты или юбка-миди заиграют новыми красками на фоне сумки, поцелованной солнцем!

Соломенная сумка давно вышла за рамки пляжной и легкомысленной, поэтому не стесняйтесь носить ее даже на работу, в город по делам и даже на вечеринку – для лета 2021 это идеальный вариант!

При этом выбирайте модель, которая больше всего впечатлит именно вас – с соломенной сумкой вы должны идти с высоко поднятой головой, довольная и счастливая! Так, как в 70-х шла по красной дорожке в Каннах знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин - у нее в руках была соломенная корзинка. Вы представляете, какой надо быть смелой, чтобы пойти на такой шаг?!

А вот непосредственно соломенная сумка появилась только в 1984 году – именно тогда Джейн Биркин летела из Парижа в Лондон, и в самолете разговорилась с председателем правления компании Hermes Жаном-Луи Дюма – их места оказались рядом.

Читайте такжеМини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021Актриса поведала ему, что ищет сумку, в которую вместится все, и которая будет всегда, как новая! И такая удивительная сумка появилась у нее – ее даже назвали "Гермес Биркин Бэг".

Модные плетеные сумки 2021

Если ищете практичную сумку, в которую можно сложить половину своей жизни, то ориентируйтесь на соломенные мешки – они очень удобные и практичные.

Модные соломенные сумки 2021 / Istagram

Если вы любите носить сумку в руках, то специально для вас созданы соломенные сумки 2021 тоут с ручками - как правило, ручки круглые. В эту сумку можно вместить немало своих личных вещей, кроме того, она очень стильная и дополнить любой ансамбль.

Модные соломенные сумки 2021 / Istagram

А для всех тех, кто ценит больше всего свободу, находкой станут модные сумки 2021 плетеные через плечо. Сумки кросс-боди небольшие, но все, что вам нужно, будет рядом. Это идеальный вариант для тех, кто ищет интересную сумку для прогулки, которая не выйдет из моды никогда.

Модные соломенные сумки 2021 / Istagram

Также не проходите мимо соломенных сумок с кожаными деталями – такие модели станут изюминкой образа деловой женщины.

Модные соломенные сумки 2021 / Istagram

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