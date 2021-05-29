В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки

Выбирайте модель, которая больше всего впечатлит именно вас – с соломенной сумкой вы должны идти с высоко поднятой головой, довольная и счастливая!
Всему свое время, и для каждой поры – сумка своя. На пороге лета особенного внимания заслуживает сумка, которая больше всего ассоциируется с теплом, отдыхом и неспешными прогулками залитыми солнцем улочками.
Конечно же, речь идет о соломенной сумке, или сумке из рафии – это классика, без которой лето немыслимо. Любой наряд можно смело дополнить соломенной сумкой: джинсы, платье в горошек, шорты или юбка-миди заиграют новыми красками на фоне сумки, поцелованной солнцем!
Соломенная сумка давно вышла за рамки пляжной и легкомысленной, поэтому не стесняйтесь носить ее даже на работу, в город по делам и даже на вечеринку – для лета 2021 это идеальный вариант!
При этом выбирайте модель, которая больше всего впечатлит именно вас – с соломенной сумкой вы должны идти с высоко поднятой головой, довольная и счастливая! Так, как в 70-х шла по красной дорожке в Каннах знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин - у нее в руках была соломенная корзинка. Вы представляете, какой надо быть смелой, чтобы пойти на такой шаг?!
А вот непосредственно соломенная сумка появилась только в 1984 году – именно тогда Джейн Биркин летела из Парижа в Лондон, и в самолете разговорилась с председателем правления компании Hermes Жаном-Луи Дюма – их места оказались рядом.
Читайте такжеМини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021Актриса поведала ему, что ищет сумку, в которую вместится все, и которая будет всегда, как новая! И такая удивительная сумка появилась у нее – ее даже назвали "Гермес Биркин Бэг".
Модные плетеные сумки 2021
Если ищете практичную сумку, в которую можно сложить половину своей жизни, то ориентируйтесь на соломенные мешки – они очень удобные и практичные.
Если вы любите носить сумку в руках, то специально для вас созданы соломенные сумки 2021 тоут с ручками - как правило, ручки круглые. В эту сумку можно вместить немало своих личных вещей, кроме того, она очень стильная и дополнить любой ансамбль.
А для всех тех, кто ценит больше всего свободу, находкой станут модные сумки 2021 плетеные через плечо. Сумки кросс-боди небольшие, но все, что вам нужно, будет рядом. Это идеальный вариант для тех, кто ищет интересную сумку для прогулки, которая не выйдет из моды никогда.
Также не проходите мимо соломенных сумок с кожаными деталями – такие модели станут изюминкой образа деловой женщины.
Читайте такжеВ моду вошли необыкновенные большие сумки, в которых поместится все