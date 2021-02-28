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В моду на весну-лето вернулись женские жилеты неописуемой красоты

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 февраля 2021, 06:24

В прошлом году жилеты тоже были в моде – мы видели их в костюмах-тройках в стиле 70-х. Сейчас эта тенденция возрождается, и жилеты будут весной и летом всюду.

  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram
  • Модные жилеты 2021 Instagram

Жилеты периодически возвращаются в моду, и главная их задача, наверное, в том, чтобы напомнить нам о прошлом. Одни могут вспомнить школьных учителей, другие – официантов из любимого ресторана, а для кого-то жилет четко ассоциируются с бабушками и дедушками. При этом жилет – это всегда больше о личности, чем о практичности: он показывает характер, подчеркивает образ и дополняет его, делая цельным и гармоничным.

В прошлом году жилеты женские тоже были в моде – мы видели их в костюмах-тройках в стиле 70-х. И вот эта тенденция возрождается, и с новой силой врываются в тренды.

В сезоне весна-лето 2021 вы встретите самые разные и неожиданные варианты жилетов: от вязаных до классических. При этом модные вязаные жилеты сейчас можно носить как свитер, так как это тренд.

В целом жилет – капризный элемент гардероба. Если его правильно сочетать, то получаете потрясающий стильный образ.

Читайте такжеВ моду на весну входит total black: одежда, которую мы должны полюбитьМы сегодня расскажем вам о том, с чем носить модный женский жилет этой весной и летом, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные жилеты 2021 – на что обратить внимание

Жилет и блузка – идеальная пара

Возьмите любимую блузку и длинную рубашку, и скомбинируйте ее с жилетом – получится легкий, элегантный и в то же время креативный образ. В коллекции одежды Michael Kors весна-лето 2021 можете найти удачное сочетание брюк, удлиненной полосатой блузки и жилета.

Читайте такжеОчаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021Кроме того, жилеты отлично сочетаются с платьями, в том числе длинными, а также платьями-рубашками – получается эффектно и неповторимо.

Все еще в моде костюмы с жилетами

Все те, кто любит деловой и классический стиль, могут уже сегодня подыскивать себе костюм-тройку на весну-лето 2021. Красивый костюм с удлиненным жилетом – удачная находка для гардероба любой современной женщины. Каждый раз, меняя аксессуары, будете смещать акценты и выглядеть по-разному. Эта тенденция представлена в коллекции одежды Fendi весна-лето 2021.

Жилет как блузка

Когда потеплеет окончательно, можете смело сбросить все лишнее и носить жилет как блузку. Одно из самых удачных сочетаний – жилет плюс свободные широкие брюки. При этом в моде как короткие жилеты, так и слегка удлиненные модели свободного кроя, которые могут носить все. В коллекции одежды Hermes весна-лето 2021 такие варианты представлены.

Также в моде длинные жилеты, которые можно носить и как платье, и как жилет в сочетании с блузкой и любимыми брюками.

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