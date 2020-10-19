Время "страшного" маникюра на Хэллоуин 2020 настало: модные идеи и фото

Скоро Хэллоуин, и это отличный повод сделать удивительный маникюр, который позволит отвлечься от повседневной суеты, подарит радость и наполнит душу воспоминаниями о тех чудных временах, когда мы были беззаботными детьми или мечтательными подростками, у которых впереди еще целая жизнь.

Ведь октябрь полон мистики и невидимой магии. Багровые закаты, тишина, всё застывает. Тихое шуршание осыпающихся листьев похоже на чьи-то шаги. Густой туман на рассвете, в котором все утопает. В этом есть что-то прекрасное, и мимо этого пройти нельзя!

Тем более, что ногти – это всего лишь ногти, и раз в году можно сделать себе праздник и удивить окружающих необычным, ярким и эффектным маникюром

Кроме того, вам не обязательно рисовать на ногтях скелеты и гробики – можно сделать только акцент на праздник. Например, можно на одном из ноготков нарисовать симпатичную тыкву. Только учтите, что идеально для маникюра на Хэллоуин подходят фиолетовый, оранжевый, черный, белый, серый и красный лаки.

В любом случае, маникюр Хэллоуин 2020 – это не столько дань празднику, сколько подарок себе и возможность выделиться, немного пофантазировать и повеселиться.

Мы собрали для вас самые свежие идеи модного маникюра на Хэллоуин 2020 – обязательно посмотрите фотогалерею, там собраны сказочные образцы для вдохновения.

Модный маникюр на Хэллоуин 2020 – на что обратить внимание

Элегантный маникюр на Хэллоуин 2020

Если хотите красивый маникюр в стиле этого праздника, то можете покрасить ногти любым любимым лаком, а на одном из ноготков нарисовать черного кота, тыкву, паучка, летучую мышь или привидение. Обратите внимание – в продаже несметное количество специальных наклеек, поэтому создать чудо на ногтях вы сможете и в домашних условиях. Но авторский рисунок – на вес золота, и эксперименты тоже.

Маникюр на Хэллоуин 2020 / Instagram

Креативный маникюр на Хэллоуин 2020

Если душа жаждет праздника и разрывается от эмоций, лучшим способом рассказать об этом миру станет яркий маникюр с разными рисунками на каждом ноготке. Можете покрасить ногти модным лаком цвета тыквы и на каждом ноготке нарисовать "героев" праздника – паутинку, летучую мышь, привидение, скелетик, выпуклые глаза и все то, что придет в голову. Чем страшнее – тем лучше.

Маникюр на Хэллоуин 2020 / Instagram

Сказочный маникюр на Хэллоуин 2020

Высший пилотаж – это когда на ваших ногтях оживают сказочные персонажи или герои устрашающих фильмов. Кроме того, многие нейл-стилисты уже выложили в модном паблике Instagram всевозможные варианты маникюра с Джокером из одноименного фильма. Почему бы и нет?

Маникюр на Хэллоуин 2020 / Instagram

Настало время "страшных" ногтей-гробов

Хэллоуин – идеальное время для ногтей в форме гробов. Конечно, с таким маникюром вряд ли будете ежедневно ходить на работу, но, если нарисуете на ногтях что-то фантастическое, пугающее и от этого смешное – вас поймут, и осыплют комплиментами. Для вечеринки такой маникюр станет находкой!

Маникюр на Хэллоуин 2020 / Instagram

Модный осенний маникюр 2020 – о чем сообщалось ранее: