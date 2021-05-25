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Как будет правильно "в соответствие" или "в соответствии"

25 мая 2021, 02:17

Разница в правописании зависит от того, какая перед нами часть речи.

Как будет правильно в соответствие или в соответствии
Как будет правильно "в соответствие" или "в соответствии" / Ранок

Как правильно надо писать – "в соответствие" или "в соответствии" – зависит от того, какая перед нами часть речи.

В первом случае (в соответствие) это сочетание предлога "с" с существительным "соответствие", а во втором (в соответствии с) вся эта конструкция – это наречный производный составной предлог.

Если речь идет о винительном падеже существительного – то в конце нужно . Далее должно следовать уточнение: в соответствие – чему-либо.

Составной предлог пишется с на конце: в соответствии с чем-либо.

Маленький лайфхак: словосочетание в соответствиевсегда используется с глаголом привести (в отличие от своего созвучного "собрата").

Для сравнения:

  • провести опыты в соответствии с требованиями учителя;
  • привести документы в соответствие требованиям законодательства.

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В соответствии– когда ставится запятая

Тут всё зависит от местоположения оборота с данным предлогом:

в середине предложения – нужны запятые;

между подлежащим и сказуемым или распространён – нужны запятые;

в начале или конце предложения – ни после оборота, ни перед "в соответствии с" запятая не ставится.

При этом в случаях же, когда оборот не распространён, необходимо обращать внимание на логическое ударение: если часть предложения с этим предлогом можно опустить без особой потери смысла – то запятые ставятся. Если при "выкидывании" части с предлогом смысл предложения кардинально меняется – запятые не нужны.

Для сравнения:

  • Компании нужно в соответствии с правилами составить план поездок – акцент на том, что план необходимо составлять именно в соответствии с правилами.
  • Компании нужно, в соответствии с правилами, составить план поездок – акцент просто на составлении плана, а часть про правила – просто уточнение.
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