Как будет правильно "в соответствие" или "в соответствии"

Разница в правописании зависит от того, какая перед нами часть речи.
Как правильно надо писать – "в соответствие" или "в соответствии" – зависит от того, какая перед нами часть речи.
В первом случае (в соответствие) это сочетание предлога "с" с существительным "соответствие", а во втором (в соответствии с) вся эта конструкция – это наречный производный составной предлог.
Если речь идет о винительном падеже существительного – то в конце нужно -е. Далее должно следовать уточнение: в соответствие – чему-либо.
Составной предлог пишется с -и на конце: в соответствии с чем-либо.
Маленький лайфхак: словосочетание в соответствиевсегда используется с глаголом привести (в отличие от своего созвучного "собрата").
Для сравнения:
- провести опыты в соответствии с требованиями учителя;
- привести документы в соответствие требованиям законодательства.
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В соответствии– когда ставится запятая
Тут всё зависит от местоположения оборота с данным предлогом:
в середине предложения – нужны запятые;
между подлежащим и сказуемым или распространён – нужны запятые;
в начале или конце предложения – ни после оборота, ни перед "в соответствии с" запятая не ставится.
При этом в случаях же, когда оборот не распространён, необходимо обращать внимание на логическое ударение: если часть предложения с этим предлогом можно опустить без особой потери смысла – то запятые ставятся. Если при "выкидывании" части с предлогом смысл предложения кардинально меняется – запятые не нужны.
Для сравнения:
- Компании нужно в соответствии с правилами составить план поездок – акцент на том, что план необходимо составлять именно в соответствии с правилами.
- Компании нужно, в соответствии с правилами, составить план поездок – акцент просто на составлении плана, а часть про правила – просто уточнение.