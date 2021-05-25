Как будет правильно "в соответствие" или "в соответствии" / Ранок

Как правильно надо писать – "в соответствие" или "в соответствии" – зависит от того, какая перед нами часть речи.

В первом случае (в соответствие) это сочетание предлога "с" с существительным "соответствие", а во втором (в соответствии с) вся эта конструкция – это наречный производный составной предлог.

Если речь идет о винительном падеже существительного – то в конце нужно -е. Далее должно следовать уточнение: в соответствие – чему-либо.

Составной предлог пишется с -и на конце: в соответствии с чем-либо.

Маленький лайфхак : словосочетание в соответствиевсегда используется с глаголом привести (в отличие от своего созвучного "собрата").

Для сравнения:

провести опыты в соответствии с требованиями учителя;

требованиями учителя; привести документы в соответствие требованиям законодательства.

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В соответствии– когда ставится запятая

Тут всё зависит от местоположения оборота с данным предлогом:

в середине предложения – нужны запятые;

между подлежащим и сказуемым или распространён – нужны запятые;

в начале или конце предложения – ни после оборота, ни перед "в соответствии с" запятая не ставится.

При этом в случаях же, когда оборот не распространён, необходимо обращать внимание на логическое ударение: если часть предложения с этим предлогом можно опустить без особой потери смысла – то запятые ставятся. Если при "выкидывании" части с предлогом смысл предложения кардинально меняется – запятые не нужны.

Для сравнения: