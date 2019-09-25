Ученые выяснили, почему забываются сны

Ученые обьяснили, почему мы забываем свои сны / novate.ru

Исследователи из Нагойского университета (Япония) и Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) выяснили, почему забываются сны.

Согласно исследованиях на мышах, в гипоталамусе есть группы клеток, которые вырабатывают меланин и участвуют в регуляции фазы быстрого сна, в которой люди видят сны, сообщает Science.

При "активации" этих клеток, забывается все ранее усвоенное, при "отключении" мыши демонстрировали прекрасные результаты в тестах на запоминание.

Ученые выяснили, что с помощью этого механизма мозг избавляется от ненужной и избыточной информации, стирая из памяти сновидения.

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