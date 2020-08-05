Ученые рассказали, как связан цвет глаз и тяга к алкоголизму / УНИАН

Ученые из США провели исследование и обнаружили необычную взаимосвязь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Большое количество таких особенностей обнаружено у людей, чьи глаза имеют карий цвет.

Именно люди имеют наибольший риск получить зависимость от алкоголя. Дело в том, что у этих людей быстрее возникает интоксикация организма от горячительных напитков.

Кроме этого, ученые рассказали - по причине повышенного содержания вещества меланин в радужной оболочке глаз, люди с карим цветом глаз поглощают свет быстрее и чаще оказываются в депрессивном состоянии. К тому же люди с темными глазами имеют низкий болевой порог.

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Напомним, ранее ученые установили - всего в организме человека есть три десятка генов, которые отвечают за предрасположенность к зависимости от алкоголя (причем некоторые из них напрямую связаны с распространением психических заболеваний).