Кандидоз: какие проблемы в организме вызывает неприятный гриб

Разрастание грибов Кандида - распространенная проблема. / med-instrukcia.ru

Вы постоянно страдаете от вздутия живота или несварения желудка после еды? Вы всегда устали, раздражительны или не можете ясно мыслить? На вашей коже появляются высыпания или прыщи?

Все эти проблемы - наряду со многими другими - могут быть симптомами молочницы. Разрастание грибов Кандида - распространенная проблема, из-за которой страдают взрослые женщины и мужчины, и для ее преодоления требуется комплексный план действий.

Что такое Молочница?

Candida albicans - это тип дрожжей, которые естественным образом обитают в желудочно-кишечном тракте и других частях вашего тела. Обычно Candida не вызывает никаких проблем и даже может играть небольшую роль в улучшении пищеварения. "Хорошие" бактерии в кишечнике удерживают дрожжи Candida под контролем.

Однако, если баланс между хорошими и плохими бактериями нарушен, Candida может выйти из-под контроля. Это приводит к инфекции, известной как кандидоз, и множеству неприятных проблем со здоровьем.

5 распространенных симптомов чрезмерного роста Candida

1. Повторяющиеся инфекции молочницы или мочевыводящих путей

Вагинальные инфекции, также известные как молочница, являются частым симптомом Candida. Дрожжи Candida обитают в области гениталий, особенно во влагалище. Фактически, по оценкам, около 75% женщин хотя бы раз в жизни болеют вагинальной дрожжевой инфекцией. У половины этих женщин будет одна или несколько повторяющихся инфекций.

Симптомы молочницы или вагинальной дрожжевой инфекции включают зуд, покраснение и боль во время секса. Также часто встречаются густые белые выделения из влагалища. Молочница может поражать женщин и девочек любого возраста, но вряд ли возникнет до полового созревания или после менопаузы.

Факторы риска развития вагинальной дрожжевой инфекции включают беременность, недавний курс антибиотиков, диабет или высокий уровень сахара в крови, а также наличие ИППП в анамнезе.

Чрезмерный рост Candida также может привести к инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Это чаще встречается у пожилых людей, госпитализированных или людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы ИМП включают жжение при мочеиспускании, частые позывы к мочеиспусканию, темную мочу, мочу с сильным запахом или боль в нижней части живота.

2. Проблемы с пищеварением

Хотя все мы время от времени страдаем от несварения желудка или вздутия живота, постоянный дискомфорт после еды является признаком того, что с вашим желудочно-кишечным трактом не все в порядке. Часто это происходит из-за дисбаланса между "хорошими" и "плохими" бактериями, которые живут в вашем кишечнике.

Ваши полезные бактерии имеют решающее значение для процесса ферментации, который позволяет вашему организму расщеплять пищу, которую вы едите, и усваивать питательные вещества. Они также помогают переваривать крахмал, клетчатку и ряд других соединений.

Однако, если ваш кишечник поражен "плохими" бактериями и дрожжами, вы, скорее всего, испытаете проблемы с пищеварением, такие как запор, диарея, тошнота, газы, спазмы или вздутие живота.

Разрастание дрожжей часто является причиной дисбаланса микробиома кишечника. Это также связано с различными желудочно-кишечными заболеваниями, такими как язвенный колит и болезнь Крона.

Более того, несколько исследований на животных показали, что колонизация Candida в кишечнике может привести к воспалению, которое способствует дальнейшей колонизации. Это может привести к возникновению порочного круга, в котором воспаление низкого уровня продолжает поддерживать распространение Candida и даже может способствовать воспалительному заболеванию кишечника.

И воспалительные заболевания кишечника, и чрезмерный рост Candida связаны с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов.

3. Грибковые инфекции кожи и ногтей

Ваша кожа и ногти также являются домом для многих видов полезных бактерий, которые помогают предотвратить распространение дрожжей Candida. Однако, если изменение окружающей среды или состояния здоровья влияет на температуру или уровень влажности вашего тела, ваши полезные бактерии могут изо всех сил сдерживать дрожжи Candida.

Более высокие температуры, влажность и кислотность могут вызвать неконтролируемый рост некоторых бактерий и дрожжей. Это может быть вызвано определенным климатом или состоянием здоровья, а также косметикой, мылом и другими продуктами для местного ухода за кожей.

Хотя кандидозные инфекции кожи могут поражать любую часть тела, ее основные места - теплые и влажные. Большинство Candida-инфекций поражает пах, подмышки или стопы. Симптомы включают зуд и сыпь.

4. Низкая энергия и утомляемость

Хотя усталость - обычное заболевание в современной жизни, она также характерна для больных Candida. Есть много способов, которыми чрезмерный рост дрожжей Candida может способствовать снижению энергии и постоянному истощению.

Когда баланс микробиома кишечника нарушается Candida, ваша пищеварительная функция будет менее эффективной. Это может привести к дефициту питательных веществ, потому что ваш организм не может правильно расщеплять пищу. Низкий уровень витамина B6, незаменимых жирных кислот и магния часто вызывает усталость и утомляемость. Дефицит магния часто связан с усталостью.

Кроме того, ослабленная иммунная система также может способствовать снижению уровня энергии. Если микробиом кишечника нарушен Candida.

5. Проблемы с разумом и настроением

Перепады настроения, беспокойство, плохое настроение, раздражительность, плохая память и мозговой туман часто связываются с гормонами или стрессом, но это не всегда так. Чрезмерный рост кандида - основная причина проблем с умом и настроением, которые могут затруднить жизнь.

Исследования показали, что по оси кишечник-мозг наш мозг неразрывно связан с желудочно-кишечным трактом. Фактически, до 95% серотонина (нейромедиатора, отвечающего за регулирование настроения) производится в кишечнике. Низкий уровень серотонина может привести к расстройствам настроения, таким как депрессия, беспокойство и раздражительность.

По этой причине большинство антидепрессантов блокируют серотониновые рецепторы мозга, потому что это позволяет большему количеству серотонина "оставаться" в мозге.

Чрезмерный рост дрожжей Candida может подавить производство нейротрансмиттеров, таких как серотонин, нарушая способность вашего организма вырабатывать его. Кандида также разрушает стенку кишечника и попадает в кровоток, где может выделять токсичные побочные продукты.

Одним из наиболее серьезных побочных продуктов является ацетальдегид, который также может вступать в реакцию с нейромедиатором дофамином. Это может повлиять на психическое благополучие и привести к развитию беспокойства, панических атак, депрессии, плохой концентрации внимания и затуманивания мозга.