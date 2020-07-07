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Пандемия COVID-19 ударила по борьбе со СПИДом: в ООН и ВОЗ сделали заявление

Около 12,6 миллионов больных СПИДом продолжают ждать лекарств.

7 июля 2020, 02:15
СПИД
Мир обеспокоен тем, что из-за COVID-19 страдает прогресс по борьбе со СПИДом / svit24.net

По причине мировой эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 фактически остановилась работа по борьбе с Синдромом приобретенного иммунного дефицита. Запланированные на текущий год показатели достигнуты не будут.

Об этом заявили в программе ООН по вопросам СПИДа, сообщает издание The Guardian.

Там отметили, что программа реализации помощи ВИЧ-инфицированным людям практически приостановлена.

"Даже достигнутые успехи могут быть потеряны, а прогресс может затормозиться, если мы не сможем действовать", – говорится в докладе.

По данным за 2019 год, число больных Синдромом приобретенного иммунного дефицита во всем мире насчитывалось 38 миллионов человек. Это на миллион больше, чем было за год до этого. В 2019 году лечение получили более 25 миллионов людей. Еще более 12 миллионов человек ожидают лекарств.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса нужно будет в течение следующих 10 лет реализовывать решительную программу помощи инфицированным ВИЧ людям, чтобы ликвидировать эпидемию СПИДа уже к 2030 году.

В свою очередь в ВОЗ подчеркнули, что такая информация является очень тревожной, а мир должен сделать всем, чтобы не позволить COVID-19 перечеркнуть все достижения по борьбе со СПИДом.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали статистику заболевания СПИДом с начала 2020 года.

коронавирус ВИЧ/СПИД общество
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