Магнитная буря сегодня взорвет головы – как спастись

Магнитная буря 13-15 августа 2020 подолбит по голове - что делать / Reuters

Календарь магнитных бурь на август 2020 обещает очень сложный месяц из-за вспышек на Солнце – с первого дня и до последнего. Головная боль, скачки давления и перепады настроения, быстрая утомляемость и общая слабость станут спутниками метеочувствительных людей в середине этой недели. В эти дни стоит как можно меньше находиться на открытом солнце.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 по своей интенсивности будет напоминать предыдущий метеоудар, который пришелся на 9-10 августа. Это будет средней силы удар. Чаще всего в этот период люди станут жаловаться на головные боли, головокружения и мигрени.

Читайте такжеВысокое кровяное давление: семь признаков смертельного гипертонического кризаЧтобы помочь организму справиться с магнитной бурей – стоит установить себе суточную норму сна не менее восьми часов, чаще дышать свежим воздухом, избегать стрессов и минимизировать вредные привычки (от курения и приема алкоголя до объедания фастфудом).

В дни магнитных бурь специалисты советуют метеозависимым людям брать с собой аптечку и пить больше чаев, что заварены на основе трав.

Также от влияния бурь поможет защититься зарядка и контрастный душ: и самые простые упражнения, и смена температуры воды в душе помогают улучшать кровообращение, являются профилактикой стресса.

Следующая магнитная буря придется на 21 и 22 августа 2020. Она будет еще более сильной по своей интенсивности.