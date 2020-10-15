Симптом инфаркта: врачи призывают обратить внимание на кожу

Вы можете подвергнуться риску смертельного сердечного приступа / eluniverso.com

Инфаркт - это серьезное неотложное медицинское состояние, требующее немедленной помощи врача. Вы можете подвергнуться риску смертельного сердечного приступа - или инфаркта миокарда - если вы заметите незначительные изменения внешнего вида своей кожи, это было заявлено.

Сердечные приступы вызваны нехваткой крови, достигающей сердца, пишет Express.co.uk.

Без достаточного количества крови сердце может быть серьезно повреждено. Сердечный приступ также может быть признаком ишемической болезни сердца, при которой в артериях накапливаются жировые отложения, что ограничивает количество крови, попадающей в сердце.

Выяснилось, что у вас может возникнуть сердечный приступ, если у вас появится странная сыпь.

По данным Американской академии дерматологической ассоциации (AADA), эта сыпь развивается в виде серии маленьких красных шишек. Ее можно легко спутать с заболеванием кожи или скоплением бородавок. Но на самом деле эти шишки вызваны отложениями холестерина в крови.

Повышенный уровень холестерина повышает риск сердечных заболеваний и, как следствие, сердечного приступа.

"Предупреждающие знаки могут появиться на вашей коже и ногтях, поэтому ваш дерматолог может быть первым врачом, который заметит у вас сердечное заболевание", - говорится в сообщении AADA.

Группы восковых бугорков, которые внезапно появляются на вашей коже - они могут вам говорить: у вас стремительный рост уровня холестерина или диабет.

Внезапное появление этих шишек может выглядеть как сыпь, бородавки или инфекционное заболевание кожи, называемое контагиозным моллюском. Эти шишки на самом деле представляют собой жировые отложения холестерина, вызванные чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов (тип холестерина) в крови". Но то, что у вас появляется новая сыпь, не обязательно означает, что у вас болезнь сердца.

Особый тип сыпи, известный как эруптивный ксантоматоз, также может быть признаком заболевания печени или даже сверхактивной щитовидной железы.

Если у вас появится сыпь такого типа, обратитесь к врачу.

Прямого лечения, которое могло бы облегчить саму сыпь, не существует, но лечение основного заболевания может помочь уменьшить появление шишек.

Наиболее частые симптомы сердечного приступа включают сильную боль в груди, иррадирующую боль в руке и внезапное сильное головокружение.

Но вы можете снизить риск сердечного приступа, немного изменив диету или образ жизни.

Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты снизит вероятность жировых отложений в артериях.