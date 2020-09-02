"Тихий" инфаркт: врачи назвали симптом, который часто испытывает каждый

Тихий инфаркт миокарда (ТИМ), как его называют в медицине, составляет до 50 процентов случаев. / eluniverso.com

Поездка планировалась месяцами. Десятидневный тур по Вашингтону, Атлантик-Сити и Нью-Йорку показался Энтони Коттреллу и его жене Эллен идеальным способом отпраздновать годовщину своей серебряной свадьбы.

Но когда пара совершила поездку по столице США, Энтони, которому тогда было 48 лет, почувствовал себя все более усталым, - рассказывает историю одного пациента The Daily Mail.

"Я просто не мог это понять. Я привык много ходить, но внезапно почувствовал себя вялым. Мы шли 20 минут, а потом мне пришлось немного присесть. Мы с Эллен списали это на смену часовых поясов или на то, что я был не в такой форме, как думал", - размышляет Энтони, координатор транспорта из Дарема.

Фактически же, Энтони испытал на себе последствия тихого сердечного приступа.

Голливуд может заставить нас поверить в то, что сердечные приступы вызывают сильную боль в груди. Однако многие из них можно не заметить - расплывчатые симптомы можно списать на вирус или усталость. Иногда симптомы отсутствуют.

Но тихий инфаркт миокарда (ТИМ), как его называют в медицине, составляет до 50 процентов из 100 000 госпитализаций в больницу с сердечным приступом каждый год.

Они "молчат", поскольку им не хватает интенсивности классических сердечных приступов, таких как боль в груди, колющая боль в руке, потливость и одышка.

Тем не менее, внутренне они идентичны нормальному сердечному приступу - кровоснабжение сердца внезапно блокируется из-за накопления жира и других веществ в артериях, которые его питают, что приводит к повреждению тканей. Ущерб может быть накопительным, что приведет к потенциально смертельному засорению.

"То есть никаких симптомов нет. Пациенты могут пройти обычную операцию и, как часть подготовки, пройти ЭКГ - электрокардиограмму - простой тест для проверки сердечной деятельности. Результаты могут показать повреждения, которые говорят нам, что у них был сердечный приступ, хотя они, скажем, играли в гольф три раза в неделю. Это неизбежно для шока", - говорит Джером Мент, кардиолог-консультант в University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust.

Проблема усугубилась пандемией, поскольку многие люди не ходили в больницы.

В первый месяц карантина исследование British Heart Foundation показало, что 84 процента врачей заявили, что количество людей, поступающих в больницу даже с самым серьезным типом сердечного приступа, при котором наблюдается почти полная блокировка, уменьшилось.

Есть очевидные факторы риска сердечного приступа, такие как избыточный вес или семейная история сердечных заболеваний, но часто бывает трудно предсказать, у кого он может быть, говорит доктор Мент.

У вас может не быть классической боли в груди или одышки, но могут возникнуть:

Усталость

Беспокойство

Изжога

Вялость или затрудненное дыхание

Чувство слабости, головокружения или слабости

Трудно даже выполнять ограниченные упражнения

"Мы знаем, например, что люди с диабетом 2 типа более уязвимы к тихим сердечным приступам. Это может быть связано с тем, что состояние ухудшает нервное кровоснабжение сердца, поэтому боли не возникает. Но тогда у женщин больше инфарктов, чем у мужчин - и мы не знаем почему", - добавляет он.

Не все сердечные приступы требуют немедленного лечения, хотя без лечения они могут привести к летальному исходу.

"Полная закупорка артерий очень зависит от времени - чем дольше вы ждете, тем больше повреждений сердечной мышцы", - говорит он. Если в течение нескольких недель у вас наблюдались, скажем, неясные симптомы гриппа, обратитесь к терапевту, чтобы вас направили на дополнительные тесты.

"Невозможно избавиться от немых симптомов", - говорит доктор Мент. "Вот почему так важно вести здоровый образ жизни и осознавать факторы риска, а также то, что не все сердечные приступы сопровождаются болью в груди", - добавляет он.

Симптомы могут быть очень общими. Хотя его медлительность исчезла к концу его десятидневного отпуска, она вернулась примерно через восемь недель.

"Опять же, я подумал, что это переутомление", - говорит Энтони через четыре года после сердечного приступа. Как вспоминает дедушка двоих: "Я пошел к своему терапевту и сказал ему, что у меня болит спина, и я чувствую себя дрожащим. Он сделал несколько анализов крови, но они были в норме".

Тем не менее, несколько дней спустя, когда Энтони вешал белье, его переполняла усталость.

"Я упал на пол", - вспоминает он. "У меня также перехватило дыхание. Я позвонил на 111, чтобы попросить совета, а не подумать, что это что-то серьезное, и был шокирован, когда они послали скорую помощь. Я вообразил, что это протокол, и поэтому не испугался", - рассказывает он.

В больнице ЭКГ и тесты для измерения тропонинов - белков, попадающих в кровоток во время сердечного приступа, - выявили проблему. Энтони перенес тихий сердечный приступ.

Дальнейшее сканирование показало, что его правая артерия была полностью заблокирована и, по оценкам врачей, в течение 18 месяцев.

"Я был поражен, потерял дар речи", - говорит он.

Четыре года спустя Энтони все еще страдает от последствий сердечного приступа и ущерба, нанесенного его сердцу.

"Мне потребовалось много времени, чтобы добраться туда, где я нахожусь", - говорит он. "Первый месяц я вообще не мог выходить на улицую. Я просто чувствовал себя таким вялым. Я ходил в супермаркет и прикидывал, как далеко я могу пройти по проходам, прежде чем мне нужно было сесть. Я хотел бы набраться энергии, чтобы поиграть со своими внуками. Мы с Эллен хотели бы отправиться в путешествие по западному побережью Америки. Но я понятия не имею, когда смогу сделать это снова", - поделился мужчина, переживший "тихий" сердечный приступ.