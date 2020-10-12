В Украине заболеваемость пневмонией выросла в пять раз

Степанов озвучил тревожную статистику по заболеваемости пневмонией в Украине
Заболеваемость пневмонией в Украине выросла в пять раз за последние пару месяцев. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, количество больных с пневмонией за неделю увеличилось с 4 до 22 тысяч.
Об этом глава МОЗ рассказал на брифинге, 12 октября.
Для сравнения Степанов привел данные по новым заболевшим за прошлую неделю и за неделю в июле.
"У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая", - сказал Степанов.
- Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как не допустить перехода ОРВИ в пневмонию. Он также назвал главную причину развития воспаления легких.
- Врачи утверждают, что коронавирусная пневмония существенно отличается от обычной.
Что такое пневмония
Пневмония, или воспаление легких – острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает ткань человеческих легких. Пневмония может быть летальной, но при своевременной диагностике большинство стран мира легко лечат ее во всех формах. Самая большая смертность от пневмонии у детей до 5 лет – 15%.
Возбудителями пневмонии могут быть самые разные грамотрицательные и условно-патогенные вирусы и бактерии, грибок. Также причиной пневмонии может стать механическое поражение легких, и осложнения от других болезней.
Пневмония передается воздушно-капельным путем, через кровь и лимфу, легкие могут быть поражены инфекцией от других органов. Кроме того, важную роль играет состояние иммунитета человека и наличие других хронических болезней.