В Украине заболеваемость пневмонией выросла в пять раз

Заболеваемость пневмонией в Украине резко выросла / УНН

Заболеваемость пневмонией в Украине выросла в пять раз за последние пару месяцев. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, количество больных с пневмонией за неделю увеличилось с 4 до 22 тысяч.

Об этом глава МОЗ рассказал на брифинге, 12 октября.

Для сравнения Степанов привел данные по новым заболевшим за прошлую неделю и за неделю в июле.

"У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая", - сказал Степанов.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как не допустить перехода ОРВИ в пневмонию​. Он также назвал главную причину развития воспаления легких.​

Врачи утверждают, что коронавирусная пневмония существенно отличается от обычной.​