Выпадают волосы - что делать: врачи советуют простое средство

Но использование натурального эфирного масла может помочь решить эту проблему. / fashionlady.in

Выпадение волос - это состояние, которое рано или поздно испытывает на себе каждый человек в мире. Печальная реальность заключается в том, что, выпадение волос будет увеличиваться.

Но использование натурального эфирного масла может помочь решить эту проблему, пишет Express.co.uk.

Так, к примеру речь идет о масле мяты перечной.

Эфирное масло мяты перечной является наиболее распространенным типом мятного масла, доступным для покупки. Оно может быть использовано для здоровья, красоты и очищения.

Масло мяты перечной вызывает ощущение холода, покалывания, которое, как считается, увеличивает циркуляцию в области, где оно применяется.

Известно, что оно способствует росту волос во время фазы роста.

Многочисленные исследования показали, что масло мяты перечной помогло увеличить рост волос за счет увеличения количества фолликулов и глубины фолликулов.

масло мяты перечной может способствовать ускорению роста волос в организме / Pixabay

В исследовании отмечалось: "В этом исследовании изучалось влияние масла мяты перечной на рост волос у мышей. Животных рандомизировали на четыре группы на основе различных местных применений: физиологический раствор (SA), масло жожоба (JO), три процента миноксидила (MXD) и четыре процента масла мяты перечной (PEO). Эффекты роста волос четырехнедельных тематических аппликаций оценивались с точки зрения роста волос".

Как сообщается, гистологический анализ показал, что четырехнедельное местное применение PEO и MXD вызывало очень толстый и длинный рост волос и способствовало удлинению волосяных фолликулов от дермы до подкожной клетчатки.

Исследование показало, что масло мяты перечной способствует росту волос более эффективно, чем местное применение солевого раствора, масла жожоба и миноксидила, который является препаратом, обычно используемым для лечения выпадения волос.

Исследователи также обнаружили, что эфирное масло мяты увеличило толщину кожи головы и количество волосяных фолликулов.

Они также предположили, что масло мяты перечной может способствовать ускорению роста волос в организме.

Масло мяты перечной содержит ментол, который вызывает расширение кровеносных сосудов под кожей. Этот дополнительный кровоток может способствовать дальнейшему росту волос.

По данным медицинского сайта Healthline, ментол имеет ряд полезных свойств для кожи, но также полезен для волос и кожи головы.

Ряд состояний, вызывающих выпадение волос, в том числе облысение по мужскому или женскому типу, вызван голодом волосяных фолликулов. Увеличение циркуляции в коже головы может стимулировать рост волос.

Есть несколько способов, как вы можете использовать масло мяты перечной, чтобы попытаться предотвратить выпадение волос. Его нужно втирать в кожу головы или добавлять в шампунь.