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Осеннее равноденствие 2019: эзотерика и ритуалы дня

22 сентября 2019, 05:40

Как загадать желание в день осеннего равноденствия и какие проводить обряды сегодня, выяснил Главред.

День осеннего равноденствия 2019 – ритуалы на замужество, деньги и удачу
Осеннее равноденствие 2019: эзотерика и ритуалы дня / 1zoom.ru

23 сентября – праздник волшебный и поистине магический. Осеннее равноденствие 2019 знаменует новую веху не только в природе, но и в человеческих судьбах.

Осеннее равноденствие в эзотерике именуют Солнечными вратами. И это очень мощные, с точки зрения природной энергетики, сутки.

А так как осеннее равноденствие 2019 года проходит в знаке Рака (знак семейных ценностей и материнства, знак, под которым рождаются самые верные супруги) и на убывающей Луне, то день осеннего равноденствия в этом году просто идеально подходит для различных ритуалов на замужество, любовь и беременность.

Читайте такжеБожий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку ЗодиакаБолее того, осеннее равноденствие связано с праздником Рождество Пресвятой Богородицы 2019, а это также праздник женский, праздник матерей (как уже состоявшихся, так и будущих) и любви. Недаром именно на Рождество Богородицы читают молитвы о замужестве и зачатии.

Так что в первую очередь на осеннее равноденствие стоит проводить обряды на благополучие семейных отношений.

Но также в этот день совершают ритуалы на богатство и очищение.

День осеннего равноденствия 2019: ритуалы на замужество, деньги и удачу

Те, кто по какой-то причине не хочет или боится проводить ритуалы на осеннее равноденствие – могут просто заняться медитацией. Даже полчаса (15 минут до и столько же после момента равноденствия – это 03:54 по Киеву) достаточно, чтобы почистить нервишки и карму, направить жизнь в правильное нужнее русло.

Также очень хороши в этот день любые ритуалы и обряды очищения – от простой уборки и принятия душа до запечатления на бумаге всего, что вам мешает по жизни (такая себе записочка про тяжелые отношения и вредные привычки), с последующим сжиганием этого "письма вселенной".

Со дня осеннего равноденствия солнечный день идет на убыль, Солнце как бы "притухает", забирая с собой и всё ненужное, лишнее и мешающее из жизни человека. Нужно лишь четко сформулировать – в первую очередь для самого себя, а заодно и для вселенной – от чего именно человек жаждет избавиться.

Что касается ритуалов, то главное тут – они не должны быть направлены кому-то во вред.

К примеру, ритуал на любовь не проводят на чужого мужа (просто парня), желая разбить чужие отношения. Любой эзотерик скажет вам, что подобные игры крайне опасны и не проходят даром.

Самый простой ритуал на осеннее равноденствие – умыться родниковой водой до восхода солнца. Считается, что это сохранит красоту и продлит молодость. На всякий случай уточним: восход солнца в Киеве 23 сентября 2019 – в 09:50. Не так уж и рано для понедельника, рабочего дня.

Ритуал на любовь на осеннее равноденствие: его делают как уже замужние дамы (дабы укрепить отношения), так и те, кто только строит отношения. В ночь с 22 на 23 сентября 2019 года в прозрачный стакан набирают до краев проточной воды и оставляют до утра. На рассвете распускают волосы, одеваются в новую белую одежду и трижды читают заговор, держа стакан в руке:

"Встану я на заре, умоюсь, белым платочком утрусь, пойду во двор, со двора на улицу, встану посередине да три раза обернусь. Созову трех чудищ. Первое чудище – огнище. Второе чудище – водица. Третье чудище – смерть человеческая. — Прилетайте, собирайтесь! — закричу. Прилетят, спросят: – Чего надобно? – Первое чудище, ступай в сердце раба Божьего (имя рек), второе чудище, ступай в легкие раба Божьего (имя рек), третье чудище, ступай в печень черну и кровь алу. Чтобы тому рабу Божьему (имя рек) ночь не спать, за столом не есть, вина не пить, без меня, рабы Божьей (имя рек), век не жить. Аминь. Аминь. Аминь".

Воду затем сливают в стеклянную бутылку и носят с собой. Некоторые эзотерики рекомендуют для верности добавить эту воду в чай или пищу любимого мужчины.

Ритуал на замужество на осеннее равноденствие: проводят и те, чьи вторые половинки тянут с предложением руки и сердца, и те, кто еще не встретил свою любовь. Для обряды берут:

  • кусок красной ткани (покупают заранее),
  • два кольца (мужское и женское) из желтого металла,
  • красную атласную ленту (или шерстяную нить),
  • красный фломастер,
  • свадебную открытку,
  • лист розовой бумаги.

Те, у кого парень уже есть, берут еще и совместное фото. Но на снимке не должно быть посторонних людей.

На осеннее равноденствие ближе к полудню на листе пишут: "Мой муж (имя мужчины, если на примете еще никого нет – то оставить пропуск) лелеет меня каждый день и носит на руках! Наша любовь несокрушимая и непобедимая. Я – твоя навсегда (свое имя). Ключ. Замок. Аминь".

Затем красной лентой/нитью связывают в пару два кольца двойным узлом. Лист сворачивают текстом внутрь, также обвязывают лентой/нитью и привязывают к кольцам (важно: лист не должен смяться или потерять форму). После чего связывают концы ленты/нити в крепкий узел. Всё это заворачивают в красную ткань (если есть фото – то вместе со снимком) и 7 раз произносят: "Моя половинка, приди, кольцо обручальное прими, я жду тебя от дня осеннего равноденствия до дня нашей свадьбы. Приди, приди, приди!".

Хранить такой любовный талисман нужно в спальне и так, чтоб никому чужому на глаза не попался.

Считается, что результаты ритуал принесет еще до конца года Желтой Свиньи.

Ритуал на богатство на осеннее равноденствие: он также довольно прост.

Можно либо трижды пересчитать все имеющиеся в доме наличные, мысленно благодаря при этом вселенную за достаток.

Либо следить, чтобы в доме в этот не переводились на столе всякие деликатесы и вкусности. К слову, с эзотерической точки зрения, полезно в этот день есть яблоки и блюда из яблок (румяные яблочки напоминают Солнце, и сами плоды также успели пропитаться солнечной энергетикой, которую человек в день осеннего равноденствия впитывает в себя).

Стоит угостить чем-то вкусненьким и своих друзей или коллег в этот день: подобную щедрость вселенная также всячески поощряет и воздает за нее.

Как правильно загадать желание в день осеннего равноденствия

Главное условие – искренне верить в исполнение загаданного. И в целом загадывать с позитивным настроем, а не со зла или из зависти. Сам же способ может быть практически любым:

  • можно помолиться за исполнение своего желания – в церкви, поставив своему святому свечку: этот способ самый верный;
  • написать письмо вселенной: само письмо потом сжечь (приговаривая: "Чем быстрее мои желания в пепел превращаются, тем скорее в жизнь воплощаются"), пустить по реке или привязать к воздушному шарику и отпустить. Так стихии огня, воды или воздуха доставят письмо "адресату";
  • нашептать на воду или на огонь: аналогично с ритуалом на любовь вода должна быть проточной, а емкость – прозрачной. Затем воду переливают в подходящий сосуд и кипятят. В случае с огнем – нашептывают желание зажженной свече.

Напомним, Вторую Пречистую или Рождество Пресвятой Богородицы православные отмечают 21 сентября. У Рождества Богородицы один день предпразднства (с 20 сентября) и затем четыре дня попразднства (по 25 сентября).

традиции ритуалы осеннее равноденствие
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