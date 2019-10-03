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Когда отмечается День юриста 2019 в Украине и что подарить

3 октября 2019, 19:15

Как у Дня юриста появилась дата и какой купить подарок юристу.

Когда отмечается День юриста 2019 в Украине и что подарить
Когда отмечается День юриста 2019 в Украине и что подарить / Униан

День юриста в Украине 2019 отмечается в ближайший вторник, так как День юриста всегда отмечают 8 октября.

В этом плане украинцы обогнали россиян и белорусов: День юриста в России 2019 пройдет 3 декабря (тут дата тоже фиксированная), а День юриста в Беларуси отмечается в первое воскресенье декабря (в 2019 году это 1 декабря).

Украина, к слову, до 1997 года тоже отмечала "юридический праздник" 3 декабря – как дань памяти своду законов, принятых 2 декабря 1864 года, которые позднее легли в основу судебной реформы страны. Дата была смещена тогдашним украинским главой Леонидом Кучмой "…в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины…".

А в декабре украинцы будут рассылать друзьям и знакомым картинки с Днем адвоката: День адвокатуры в Украине отмечается 19 декабря.

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День юриста: что подарить

Что подарить адвокату в благодарность или юристу-родственнику? Это может быть шуточный подарок юристу:

  • смешные сувениры для юриста: пепельница под золото в виде Мухи-Цокотухи или Золотого тельца, Зажим для денег в форме мышеловки и пр.;
  • что-то для кабинета: скульптуру Фемиды, деревянный глобус-бар, солидный канцелярский набор на стол и пр.;
  • что-то по интересам: набор шахмат или книгу-бар, красиво оформленное издание на юридическую тему;
  • аксессуары для адвоката.

Купить подарок юристу без всяких проблем можно в интернете. Но стоит отметить, что удовольствие это недешевое: у той же пепельницы, к примеру, цена – около 1,5 тыс. грн, зажим для денег с курьезной мышкой – 835 грн и т.д. Так уж сложилось, что на подарке для юриста или адвоката не принято экономить (за знакомого судью и вовсе умолчим). Так что сделать подарок на День юриста своими руками могут себе позволить разве что его родственники или очень близкие ему люди.

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С День юриста: поздравления

Самый простой и абсолютно бесплатный подарок юристу – это поздравления с Днем юриста: в прозе, стихах или смс.

От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

***

Поздравляю с днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.

Счастья в жизни твоей личной

Пожелаю нынче я,

Пусть здоровье будет крепким,

Тылом будет пусть семья.

***

3 смс - 182 символа:

Всех юристов Украины

Поздравляем мы сейчас,

Все они законы знают,

Защищать готовы нас,

Им желаем мы терпенья,

Справедливее их нет,

Смогут все решить проблемы,

Правильный дадут совет!

праздник День юриста
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