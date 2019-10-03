Когда отмечается День юриста 2019 в Украине и что подарить / Униан

День юриста в Украине 2019 отмечается в ближайший вторник, так как День юриста всегда отмечают 8 октября.

В этом плане украинцы обогнали россиян и белорусов: День юриста в России 2019 пройдет 3 декабря (тут дата тоже фиксированная), а День юриста в Беларуси отмечается в первое воскресенье декабря (в 2019 году это 1 декабря).

Украина, к слову, до 1997 года тоже отмечала "юридический праздник" 3 декабря – как дань памяти своду законов, принятых 2 декабря 1864 года, которые позднее легли в основу судебной реформы страны. Дата была смещена тогдашним украинским главой Леонидом Кучмой "…в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины…".

А в декабре украинцы будут рассылать друзьям и знакомым картинки с Днем адвоката: День адвокатуры в Украине отмечается 19 декабря.

Читайте также"Законно, но несправедливо": юрист объяснил, как у Зеленского могут снять Кличко

День юриста: что подарить

Что подарить адвокату в благодарность или юристу-родственнику? Это может быть шуточный подарок юристу:

смешные сувениры для юриста: пепельница под золото в виде Мухи-Цокотухи или Золотого тельца, Зажим для денег в форме мышеловки и пр.;

что-то для кабинета: скульптуру Фемиды, деревянный глобус-бар, солидный канцелярский набор на стол и пр.;

что-то по интересам: набор шахмат или книгу-бар, красиво оформленное издание на юридическую тему;

аксессуары для адвоката.

Купить подарок юристу без всяких проблем можно в интернете. Но стоит отметить, что удовольствие это недешевое: у той же пепельницы, к примеру, цена – около 1,5 тыс. грн, зажим для денег с курьезной мышкой – 835 грн и т.д. Так уж сложилось, что на подарке для юриста или адвоката не принято экономить (за знакомого судью и вовсе умолчим). Так что сделать подарок на День юриста своими руками могут себе позволить разве что его родственники или очень близкие ему люди.

Читайте такжеЮрист объяснил, как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках газа

С День юриста: поздравления

Самый простой и абсолютно бесплатный подарок юристу – это поздравления с Днем юриста: в прозе, стихах или смс.

От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

***

Поздравляю с днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.

Счастья в жизни твоей личной

Пожелаю нынче я,

Пусть здоровье будет крепким,

Тылом будет пусть семья.

***

3 смс - 182 символа:

Всех юристов Украины

Поздравляем мы сейчас,

Все они законы знают,

Защищать готовы нас,

Им желаем мы терпенья,

Справедливее их нет,

Смогут все решить проблемы,

Правильный дадут совет!