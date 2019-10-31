31 октября – какой сегодня праздник: что делать на Хеллоуин 2019 и в Луков день

31 октября – праздник Хэллоуин 2019 и Луков день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

31 октября 2019 – сегодня праздник кошмарно-чудовищный, но до дикости веселый.

Сегодня отмечается Хэллоуин 2019 как в Украине, так и в России и остальных странах. Это канун Дня всех святых.

Также мир празднует Международный день Черного моря, а ООН – Всемирный день городов.

Из иных любопытных праздников стоит упомянуть Международный день экономии.

Свое день рождения отмечает протестантство. Их праздник зовется День Реформации.

По народному календарю, 31 октября – Луков день.

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31 октября: праздник церковный

В этот день православные чтят апостола Луки – автора четырех Евангелий и одного из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла.

Поста нет.

31 октября: приметы

Приметы 31 октября на погоду:

если с вишни до сих пор не опали листья – это к позднему снегу;

луна бледная – снега жди;

облака с севера плывут на юг – к солнечному дню;

месяц рогами на север смотрит – осадков не жди, на юг – к слякоти;

вой лисиц – к смене погоды;

мутные звезды – к дождю.

31 октября: что нельзя делать, а что нужно

Подробнее о приметах и том, что нельзя делать на Хэллоуин – читайте в нашем материале Хелоуин 2019: всё о празднике – от примет до поздравлений.

Что касается Лукова дня, что в этот день принято молиться святому Луке, чтобы в семье был лад, а между женой и мужем раздора не случалось.

Молились Луке также огородники и рыбаки.

На стол в этот день непременно подавали блюда с луком.

Считается, что в этот день надо непременно съесть хоть немного лука – чтоб очистить организм и запастись здоровьем.

А вот острой пищи тесть было нельзя – а то "гниль в душу заползет".

31 октября: именины

День ангела сегодня справляют Елизавета, Андрей, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Лука, Николай, Семен и Сергей, Юлиан.

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31 октября: кто родился

Человек, который родился 31 октября, может стать прекрасным живописцем, так как святой Лука – покровитель художников и живописцев. Талисман для него – аквамарин.

31 октября родились такие знаменитости: