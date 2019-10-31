31 октября – какой сегодня праздник: что делать на Хеллоуин 2019 и в Луков день

31 октября – в праздник Хэллоуин 2019 и Луков день – традиции и приметы подскажут, как уберечься от зла и быть здоровым.
31 октября 2019 – сегодня праздник кошмарно-чудовищный, но до дикости веселый.
Сегодня отмечается Хэллоуин 2019 как в Украине, так и в России и остальных странах. Это канун Дня всех святых.
Также мир празднует Международный день Черного моря, а ООН – Всемирный день городов.
Из иных любопытных праздников стоит упомянуть Международный день экономии.
Свое день рождения отмечает протестантство. Их праздник зовется День Реформации.
По народному календарю, 31 октября – Луков день.
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31 октября: праздник церковный
В этот день православные чтят апостола Луки – автора четырех Евангелий и одного из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла.
Поста нет.
31 октября: приметы
Приметы 31 октября на погоду:
- если с вишни до сих пор не опали листья – это к позднему снегу;
- луна бледная – снега жди;
- облака с севера плывут на юг – к солнечному дню;
- месяц рогами на север смотрит – осадков не жди, на юг – к слякоти;
- вой лисиц – к смене погоды;
- мутные звезды – к дождю.
31 октября: что нельзя делать, а что нужно
Подробнее о приметах и том, что нельзя делать на Хэллоуин – читайте в нашем материале Хелоуин 2019: всё о празднике – от примет до поздравлений.
Что касается Лукова дня, что в этот день принято молиться святому Луке, чтобы в семье был лад, а между женой и мужем раздора не случалось.
Молились Луке также огородники и рыбаки.
На стол в этот день непременно подавали блюда с луком.
Считается, что в этот день надо непременно съесть хоть немного лука – чтоб очистить организм и запастись здоровьем.
А вот острой пищи тесть было нельзя – а то "гниль в душу заползет".
31 октября: именины
День ангела сегодня справляют Елизавета, Андрей, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Лука, Николай, Семен и Сергей, Юлиан.
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31 октября: кто родился
Человек, который родился 31 октября, может стать прекрасным живописцем, так как святой Лука – покровитель художников и живописцев. Талисман для него – аквамарин.
31 октября родились такие знаменитости:
- 1632 — нидерландский художник Ян Вермеер.
- 1795 — английский поэт Джон Китс.
- 1920 — один из самых скандальных в мире фотографов и фотохудожников (работал в стиле ню) Хельмут Ньютон.
- 1922 — актер театра и кино, народный артист СССР Анатолий Папанов (Берегись автомобиля, Бриллиантовая рука, По семейным обстоятельствам, Холодное лето пятьдесят третьего и др.).
- 1953 — российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Александр Новиков.
- 1961 — новозеландский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Питер Джексон (Властелин колец, Могучий Джо Янг, Кинг Конг, Милые кости и др.).
- 1963 — американский комедийный киноактер Роб Шнайдер (Судья Дредд, Убрать перископ, Мужчина по вызову и др.).
- 1967 — американский рэпер, киноактер Ванилла Айс.
- 1981 — украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы Pianoбой, бывший участник групп Esthetic Education и Океан Ельзи Дмитрий Шуров.