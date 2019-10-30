30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию

30 октября – праздник тренера, Трампа и День Осии: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 октября 2019 – сегодня праздник спортивный.

И Украина, и Россия отмечают 30 октября День тренера 2019. Подробнее читайте в нашем материале С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику.

Заодно РФ отмечает День основания российского военно-морского флота и День инженера-механика.

По народному календарю, 30 октября – Осия Колесник.

30 октября: праздник церковный

Православный праздник 30 октября установлен в честь пророка Осии.

После того, как распутная жена ушла от Осии, тот стал ярым проповедником. Он обратил в христианскую веру немало язычников.

Также православные чтят память преподобного мученика Андрея Критского.

Постный день.

30 октября: приметы

День Осия Колесника считался разграничительной чертой между осенью и зимой.

Приметы 30 октября на погоду:

если кошка крепко спит – к теплу;

рыба из воды выскакивает (в том числе домашняя, аквариумная) – к ненастью;

возле солнца на чистом небе появился неясный круг – к непогоде;

солнце на закате окружено синеватым, белым или черным кругом – к буре;

звезд мало – к ненастью и вьюге;

месяц блестящий и белый – к холодам;

луна яркая– к погоде теплой и солнечной, красноватая – к ветру, бледная и мутная – к дождю;

если один рог луны три вечера подряд длиннее другого – к затяжным дождям.

30 октября: что нельзя делать, а что нужно

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Считалось, что в этот день нельзя мыться – но причина подобной традиции до нас не дошла.

30 октября: именины

День ангела сегодня справляют Александр и Анатолий, Андрей и Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия и Сергей.

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30 октября: кто родился

У человека, который родился 30 октября, талисманом становится опал. Он будет целеустремленным и организованным.

30 октября родились такие знаменитости: