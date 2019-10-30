30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию

Традиции и приметы 30 октября подскажут, как готовиться к зиме.
30 октября 2019 – сегодня праздник спортивный.
И Украина, и Россия отмечают 30 октября День тренера 2019. Подробнее читайте в нашем материале С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику.
Заодно РФ отмечает День основания российского военно-морского флота и День инженера-механика.
По народному календарю, 30 октября – Осия Колесник.
30 октября: праздник церковный
Православный праздник 30 октября установлен в честь пророка Осии.
После того, как распутная жена ушла от Осии, тот стал ярым проповедником. Он обратил в христианскую веру немало язычников.
Также православные чтят память преподобного мученика Андрея Критского.
Постный день.
30 октября: приметы
День Осия Колесника считался разграничительной чертой между осенью и зимой.
Приметы 30 октября на погоду:
- если кошка крепко спит – к теплу;
- рыба из воды выскакивает (в том числе домашняя, аквариумная) – к ненастью;
- возле солнца на чистом небе появился неясный круг – к непогоде;
- солнце на закате окружено синеватым, белым или черным кругом – к буре;
- звезд мало – к ненастью и вьюге;
- месяц блестящий и белый – к холодам;
- луна яркая– к погоде теплой и солнечной, красноватая – к ветру, бледная и мутная – к дождю;
- если один рог луны три вечера подряд длиннее другого – к затяжным дождям.
30 октября: что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеЗимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходитьВ старину в этот день чинили оси и колеса телег – а в современном мире самое время менять летнюю резину на зимнюю.
Считалось, что в этот день нельзя мыться – но причина подобной традиции до нас не дошла.
30 октября: именины
День ангела сегодня справляют Александр и Анатолий, Андрей и Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия и Сергей.
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30 октября: кто родился
У человека, который родился 30 октября, талисманом становится опал. Он будет целеустремленным и организованным.
30 октября родились такие знаменитости:
- 1735 — второй президент США Джон Адамс.
- 1899 — русская писательница, мемуаристка, лингвист, преподаватель Надежда Мандельштам (жена Осипа Мандельштама).
- 1937 — французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер, продюсер Клод Лелуш.
- 1960 — аргентинский футболист и тренер, чемпион мира Диего Марадона.
- 1981 — фотомодель, писательница, дочь нынешнего американского президента Иванка Трамп.