  1. Главная
  3. Праздники

30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию

30 октября 2019, 00:19

Традиции и приметы 30 октября подскажут, как готовиться к зиме.

30 октября – праздник тренера, Трампа и День Осии: что нельзя делать, приметы
30 октября – праздник тренера, Трампа и День Осии: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 октября 2019 – сегодня праздник спортивный.

И Украина, и Россия отмечают 30 октября День тренера 2019. Подробнее читайте в нашем материале С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику.

Заодно РФ отмечает День основания российского военно-морского флота и День инженера-механика.

По народному календарю, 30 октября – Осия Колесник.

30 октября: праздник церковный

Православный праздник 30 октября установлен в честь пророка Осии.

После того, как распутная жена ушла от Осии, тот стал ярым проповедником. Он обратил в христианскую веру немало язычников.

Также православные чтят память преподобного мученика Андрея Критского.

Постный день.

30 октября: приметы

День Осия Колесника считался разграничительной чертой между осенью и зимой.

Приметы 30 октября на погоду:

  • если кошка крепко спит – к теплу;
  • рыба из воды выскакивает (в том числе домашняя, аквариумная) – к ненастью;
  • возле солнца на чистом небе появился неясный круг – к непогоде;
  • солнце на закате окружено синеватым, белым или черным кругом – к буре;
  • звезд мало – к ненастью и вьюге;
  • месяц блестящий и белый – к холодам;
  • луна яркая– к погоде теплой и солнечной, красноватая – к ветру, бледная и мутная – к дождю;
  • если один рог луны три вечера подряд длиннее другого – к затяжным дождям.

30 октября: что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеЗимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходитьВ старину в этот день чинили оси и колеса телег – а в современном мире самое время менять летнюю резину на зимнюю.

Считалось, что в этот день нельзя мыться – но причина подобной традиции до нас не дошла.

30 октября: именины

День ангела сегодня справляют Александр и Анатолий, Андрей и Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия и Сергей.

Читайте такжеДень ангела Андрея 2019: как поздравить и что подарить

Читайте такжеС Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах

30 октября: кто родился

У человека, который родился 30 октября, талисманом становится опал. Он будет целеустремленным и организованным.

30 октября родились такие знаменитости:

  • 1735 — второй президент США Джон Адамс.
  • 1899 — русская писательница, мемуаристка, лингвист, преподаватель Надежда Мандельштам (жена Осипа Мандельштама).
  • 1937 — французский кинорежиссер, сценарист, оператор, актер, продюсер Клод Лелуш.
  • 1960 — аргентинский футболист и тренер, чемпион мира Диего Марадона.
  • 1981 — фотомодель, писательница, дочь нынешнего американского президента Иванка Трамп.
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:54
Карт-бланш для Авакова: Богдан рассказал о судьбе главы МВС
00:19
30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию
29 октября, вторник
23:57
В Раде создали межфракционное объединение "Новый Киев", его возглавил Ткаченко
23:44
Отвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - Зеленский
23:04
Золото ИГИЛ: в пустыне нашли сокровища террористов на 25 миллионов долларов
22:41
"Реальный прогресс": в МИД Германии отреагировали на отвод войск в Золотом
22:15
"Козел общипаный, иди работай": в Сети возмущены угрозой Яроша поднять восстание
22:00
Модный золотой маникюр – красный с золотом, нюдовый и золотой френч - 29 фото Фото
21:59
Гороскоп на 30 октября 2019 всех знаков Зодиака: кому грозят моральные удары
21:37
НВО отменил приквел Игры Престолов с Наоми Уоттс
21:32
Реинтеграция Донбасса: Зеленский сообщил о запуске специального фонда
21:30
Сериал СидОренки-СидорЕнки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019 Видео
21:29
Политолог указал на "прокол" Зеленского насчет России
21:26
Анастасия Заворотнюк лечится за границей: что откопали журналисты
20:53
Взрыв в Днепре: в полиции раскрыли возможную причину пожара на заводе Фото Видео
20:22
По Льду: Jah Khalib и Maruv в дуете произвели фурор новой песней
20:09
Как привлечь деньги в свою жизнь: нашелся способ Ванги с помощью простой специи Видео
20:06
"Безопаснее сидеть на нарах": "наболтавшая лишнего" депутат Федина пожаловалась на угрозы - видео Видео
20:00
Французский боб с челкой – удачная женская стрижка 2019 для любого возраста - 29 фото Фото Видео
19:46
"Отвода войск нет": в СЦКК объяснили происходящее в Золотом
19:30
"ВСУ вернутся на свои позиции": в штабе ООС сделали важное заявление об отводе войск в Золотом Видео
19:08
Глава Луганской ОГА рассказал о будущем Золотого после разведения войск Видео
18:41
Бомбезные классические сырники: рецепт простой с фото пошагово Фото
18:33
Не раздавал билеты: Юзик из "квартала" объяснил свое поведение в Раде Видео
18:08
Как квартира в Киеве: нардеп засветил в Раде дорогущий аксессуар
18:02
Копов хватает: Аваков рассказал об отводе войск у Золотого
17:57
В Венгрии автобус с украинцам угодил в жутчайшее ДТП: опубликованы фото
17:41
В шести районах Киева ограничат движение из-за генсека НАТО
17:29
В Киеве утром закроют одну из станций метро в центре: кому не повезет
17:22
В Минске согласовали отвод войск в Петровском: у Кучмы рассказали об итогах ТКГ Видео
17:05
Присоединиться к семье: Зеленский сделал неоднозначное заявление по ЕС
17:05
Только поединок: WBC принял резонансное решение по Усику в супертяжелом весе
16:57
"С*ки, дармоеды, деньги рекой": добровольцы сделали грозное заявление об отводе войск у Золотого - видео Видео
16:55
"Прилично фонило": установлен источник радиации в Киеве Фото Видео
16:35
Арахамия рассказал, зачем фракции Слуга народа адвокат
16:24
ВВП 40%: Гончарук поделился "рецептом" экономического прорыва
16:22
"Зеленский готов к встрече с Путиным": Пристайко рассказал о третьей силе, которая принесет мир
16:01
Отвод войск у Золотого: у Путина увидели возможность для встречи в нормандском формате
16:00
В Конгрессе США предложили ударить новыми санкциями по Северному потоку-2
15:41
Аваков заговорил о своей отставке
15:39
Всплыла скандальная информация о ветеране "Азова", который спорил с Зеленским
15:28
Рада приняла законопроект о наказании для кнопкодавов
15:22
"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого Видео
15:17
Танці з зірками: что произошло с Анной Ризатдиновой в последнем эфире Видео
15:02
Рада одобрила новые штрафы для водителей: за что и сколько платить
15:01
Законопроекты №1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса - ЕБА
14:57
Муж Лолиты обещает раскрыть вкусы в интимной жизни певицы
14:45
Стрельбы из Буков и С-300: Украина проведет учения у берегов Крыма
14:37
"На пороге": Зеленский сделал громкое заявление об Украине Видео
14:35
"Сисечка как пироженка": Рита Дакота показала грудь в прозрачном белье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять