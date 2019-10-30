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С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику

30 октября 2019, 05:29

На День тренера 2019 – праздник 30 октября – Главред подобрал лучшие поздравления с Днем тренера своими словами и прикольные.

  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest
  • Открытки с Днем тренера Pinterest

30 октября отмечается День тренера 2019 в Украине и в России.

Это праздник людей, которые помогают нам стать лучше, достигать вершин, о которых мы и не мечтали, не трусить и упорно двигаться к цели. Этот человек верит в своего воспитанника подчас упорнее, чем его родители – за что и заслуживает красивые слова благодарности тренеру от родителей не только в свой праздник, но и после каждого соревнования.

Самые оригинальные и прикольные поздравления с Днем тренера подобрал Главред на их профессиональный праздник.

Поздравление с днем тренера своими словами в прозе

Тренер, я благодарю Вас за все те усилия, время, наставления и большую проделанную работу, которую в меня вложили. Мои достижения – это ваш усердный труд. Спасибо за подсказки, помощь, дружбу веру в успех. Вы лучший!

***

Спасибо большое, дорогой мой тренер. От души благодарю за Ваш неоценимый труд, за то, что никогда не ставили под сомнение мои старания и стремления, за то, что в любой момент Вы можете подбодрить и дать верное наставление. Спасибо за победы и награды, за силу воли и крепкий мой моральный дух. Желаю Вам долгих лет здоровья, оптимизма, блага и успешной деятельности.

***

С праздником, тренер! Пускай игроки всегда радуют качественными матчами и результатами! Семейного счастья и здоровья вам!

День тренера: поздравления короткие в смс

Уважаемый тренер, благодарим Вас за помощь и поддержку, четко организованную работу, мудрые советы и доброту.

***

Спасибо большое, за все то, что вы в нас вложили. Ведь наши победы — это залог ваших стараний. Желаем Вам, как можно больше толковых учеников, сил, физической подготовки и острого ума.

***

3 смс - 194 символа:

Лучший тренер Вы на свете

Знают взрослые и дети.

Многому Вы научили,

К дисциплине приучили.

Спасибо Вам хочу сказать,

Таких как Вы и не сыскать.

Здоровья крепкого желаю

Вас очень сильно уважаю.

Поздравления с днем тренера: прикольные в стихах

Все наши достижения – заслуга ваша,

Лишь вам благодаря награды наши!

Спасибо тренер вам, вы лучше всех,

И с тренером таким нас ждет всегда успех!

Желаем вам огромного терпенья,

И в жизни лишь удачи и везенья,

С Днем тренера вас поздравляем дорогой,

 И знайте, что не нужен нам другой!

***

С удовольствием иду на тренировки,

Становлюсь я сильным, смелым ловким!

И команду я не подведу,

Только ведь к победе я стремлюсь!

Это потому, что рядом тренер,

С ним мой результат заметен,

Учит он всему, что сам умеет,

За меня он от души болеет!

Я желаю тоже Вам успехов,

Достижений, радости и смеха!

Будьте Вы уверены всегда,

Я не подведу Вас никогда!

***

Поздравление тренеру-женщине:

Тренер, милая моя,

Поздравляю тебя я,

С днем, который в октябре,

Наступает на дворе!

Что за день? День тренера!

Поздравляем все. Ура!

Будь здорова, дорогая,

От души тебе желаем!

День тренера в Україні: привітання прозою, у віршах та смс

Бажаю всім тренерам і наставникам талановитих, наполегливих учнів, ще більше перемог та злетів, гарних уболівальників та усіляких життєвих гараздів. Ви з честю продовжуєте традиції з виховання фізично загартованого та здорового молодого покоління, адже фізичне виховання – це здоров’я нації.

***

Від щирого серця, з теплом і любов’ю,

Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!

У день цей жовтневий хай сонце Вам сяє,

І блага всілякі Господь посилає!

***

З Днем тренера вас! Бажаю здорового способу життя міцного здоров`я, щастя, наснаги спортивних та особистих досягнень.

***

Вітаю небайдужих до здоров'я своїх вихованців тренерів з професійним святом! Нехай якомога частіше звучать для вас ці віршовані рядки!

***

Наш улюблений тренер,

Зі святом професійним Вас!

Який же Ви спортивний,

Просто блиск, шик і клас!

праздник поздравления открытки День тренера
Сейчас вы просматриваете новость «С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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