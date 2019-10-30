С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику

На День тренера 2019 – праздник 30 октября – Главред подобрал лучшие поздравления с Днем тренера своими словами и прикольные.
30 октября отмечается День тренера 2019 в Украине и в России.
Это праздник людей, которые помогают нам стать лучше, достигать вершин, о которых мы и не мечтали, не трусить и упорно двигаться к цели. Этот человек верит в своего воспитанника подчас упорнее, чем его родители – за что и заслуживает красивые слова благодарности тренеру от родителей не только в свой праздник, но и после каждого соревнования.
Самые оригинальные и прикольные поздравления с Днем тренера подобрал Главред на их профессиональный праздник.
Поздравление с днем тренера своими словами в прозе
Тренер, я благодарю Вас за все те усилия, время, наставления и большую проделанную работу, которую в меня вложили. Мои достижения – это ваш усердный труд. Спасибо за подсказки, помощь, дружбу веру в успех. Вы лучший!
***
Спасибо большое, дорогой мой тренер. От души благодарю за Ваш неоценимый труд, за то, что никогда не ставили под сомнение мои старания и стремления, за то, что в любой момент Вы можете подбодрить и дать верное наставление. Спасибо за победы и награды, за силу воли и крепкий мой моральный дух. Желаю Вам долгих лет здоровья, оптимизма, блага и успешной деятельности.
***
С праздником, тренер! Пускай игроки всегда радуют качественными матчами и результатами! Семейного счастья и здоровья вам!
День тренера: поздравления короткие в смс
Уважаемый тренер, благодарим Вас за помощь и поддержку, четко организованную работу, мудрые советы и доброту.
***
Спасибо большое, за все то, что вы в нас вложили. Ведь наши победы — это залог ваших стараний. Желаем Вам, как можно больше толковых учеников, сил, физической подготовки и острого ума.
***
3 смс - 194 символа:
Лучший тренер Вы на свете
Знают взрослые и дети.
Многому Вы научили,
К дисциплине приучили.
Спасибо Вам хочу сказать,
Таких как Вы и не сыскать.
Здоровья крепкого желаю
Вас очень сильно уважаю.
Поздравления с днем тренера: прикольные в стихах
Все наши достижения – заслуга ваша,
Лишь вам благодаря награды наши!
Спасибо тренер вам, вы лучше всех,
И с тренером таким нас ждет всегда успех!
Желаем вам огромного терпенья,
И в жизни лишь удачи и везенья,
С Днем тренера вас поздравляем дорогой,
И знайте, что не нужен нам другой!
***
С удовольствием иду на тренировки,
Становлюсь я сильным, смелым ловким!
И команду я не подведу,
Только ведь к победе я стремлюсь!
Это потому, что рядом тренер,
С ним мой результат заметен,
Учит он всему, что сам умеет,
За меня он от души болеет!
Я желаю тоже Вам успехов,
Достижений, радости и смеха!
Будьте Вы уверены всегда,
Я не подведу Вас никогда!
***
Поздравление тренеру-женщине:
Тренер, милая моя,
Поздравляю тебя я,
С днем, который в октябре,
Наступает на дворе!
Что за день? День тренера!
Поздравляем все. Ура!
Будь здорова, дорогая,
От души тебе желаем!
День тренера в Україні: привітання прозою, у віршах та смс
Бажаю всім тренерам і наставникам талановитих, наполегливих учнів, ще більше перемог та злетів, гарних уболівальників та усіляких життєвих гараздів. Ви з честю продовжуєте традиції з виховання фізично загартованого та здорового молодого покоління, адже фізичне виховання – це здоров’я нації.
***
Від щирого серця, з теплом і любов’ю,
Бажаєм Вам щастя й міцного здоров’я!
У день цей жовтневий хай сонце Вам сяє,
І блага всілякі Господь посилає!
***
З Днем тренера вас! Бажаю здорового способу життя міцного здоров`я, щастя, наснаги спортивних та особистих досягнень.
***
Вітаю небайдужих до здоров'я своїх вихованців тренерів з професійним святом! Нехай якомога частіше звучать для вас ці віршовані рядки!
***
Наш улюблений тренер,
Зі святом професійним Вас!
Який же Ви спортивний,
Просто блиск, шик і клас!