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С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников

30 октября 2020, 00:19

Красивые слова благодарности тренеру от родителей своими словами, поздравления с Днем тренера прикольные от воспитанников и смс для коллег – собрал Главред.

День тренера - поздравления своими словами и красивые картинки с Днем тренера
День тренера - поздравления своими словами и красивые картинки с Днем тренера

День тренера – не официальный праздник, но отмечается он, пусть и неформально, каждое 30 октября. Поэтому День тренера 2020 Украина, Россия и еще ряд стран празднуют в эту пятницу.

Наверно, можно сказать, что в первую очередь это День тренера по художественной гимнастике, потому что инициатором создания праздника является как раз Федерация спортивной и художественной гимнастики – но горизонты у праздника намного шире. 30 октября отмечается и День тренера по волейболу, и День тренера по танцам, и День тренера по плаванию… Это праздник всех тренеров нашей страны – людей, которые помогают раскрываться спортивным талантам детей, растят в них целеустремленность и веру в победу. Это праздник победителей.

Читайте такжеГлавный праздник 1 ноября: что нельзя делать в День всех святых, чтоб денег не лишитьсяЧто подарить тренеру в его праздник? Конечно, в первую очередь красивые и искренние слова благодарности за его труд и терпение – от родителей и воспитанников. Поздравление с Днем тренера своими словами лучше всего передаст всю гамму эмоций и чувств дарителя в этот праздник.

Из вещей отлично подойдет спортивный инвентарь, сладкие презенты вроде конфет с коньяком – или бутылки коньяка с шоколадкой в придачу. Можно дарить водонепроницаемую колонку, прикольный термос с забавной надписью или картинкой. Так как тренеры – люди спортивные, то и подарочный набор для похода в лес или для пикника им наверняка тоже придется по душе.

А Главред собрал на праздник 30 октября красивые слова благодарности тренеру от родителей своими словами, поздравления с Днем тренера прикольные от воспитанников и короткие смс, чтобы поздравить коллег.

З Днем тренера - привітання українською мовою

День тренера: поздравления в прозе, стихах и смс

Тренер, я благодарю Вас за все те усилия, время, наставления и большую проделанную работу, которую Вы в меня вложили. Мои достижения — это ваш усердный труд. Спасибо за подсказки, помощь, дружбу, веру в успех. Вы —лучший!

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***

Стремления к победе и успеха,

И оставаться вечно у руля!

Сегодня поздравляем человека,

Который отдает нам всего себя!

***

Уважаемый тренер, спасибо вам за высокую дозу мотивации, за море мудрости, за горы терпения, за ваш опыт, за вашу заботу и дисциплину, за то, что помогаете нам стать отличными спортсменами. Мы гордимся тем, что вы наш тренер.

***

Все наши достижения – заслуга ваша,

Лишь вам благодаря награды наши!

Спасибо, тренер, вам, вы лучше всех,

И с тренером таким нас ждет всегда успех!

Желаем вам огромного терпенья,

И в жизни лишь удачи и везенья,

С Днем тренера вас поздравляем дорогой,

И знайте, что не нужен нам другой!

***

Уважаемому и горячо любимому тренеру в его профессиональный праздник желаем всяческих благ! Пусть здоровье будет крепким, как и раньше, пусть не подводит чутье педагога, пусть ваше мастерство передается следующим поколениям! Мы гордимся тем, что нам довелось тренироваться под вашим началом! Спасибо вам за все!

***

С Днем тренера! Удачи!

Добра, очередных высот!

И замечательной отдачи

От тех, кто с вас пример берет!

***

Поздравляю с Днём тренера великолепного тренера и замечательного человека. От души желаю бравого самочувствия и уверенных сил, крепкого здоровья и неугасаемого энтузиазма, несомненных побед и великих достижений, талантливых учеников и искреннего уважения.

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***

Поздравление на День тренера тренеру по танцам:

Спешим "спасибо" мы сказать

Родному тренеру по танцам,

Без вас нам гибкости не знать,

Движенья все не покорятся.

Переживаете всегда

И силы все нам отдаёте,

Так пусть приносят вам года

Лишь процветание в работе!

***

Поздравление на День тренера тренеру по фитнесу:

Спасибо Вам, мой дорогой тренер по фитнесу. Благодаря Вам и Вашим стараниям я чувствую себя свободной птицей, человеком, в котором бурлит поток энергии и сил, уверенности и смелости, целеустремлённости и упорства. С каждой Вашей тренировкой жизнь становится ярче и мечтательней. Спасибо Вам за это. Желаю всегда оставаться таким же весёлым, активным, чудесным человеком.

***

Поздравление на День тренера тренеру по плаванию:

В плавание вы лучший тренер

Это мы скрывать не будем,

Ваших славных тренировок

Никогда мы не забудем.

Благодарность вам за помощь,

За рекорды, достижения,

Знаем, с вами ждет удача

Ну, и новые свершения.

***

Поздравление на День тренера тренеру по художественной гимнастике:

Дорогой наш тренер! От души поздравляем вас с Днем тренера. Спасибо вам за ваш труд, за веру в нас. Наши успехи — это ваши заслуги. Будьте всегда здоровы, крепки, удачливы, и пусть ваши ученики приносят вам радость и гордость.

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