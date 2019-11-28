Что подарить парню на эти новогодние праздники

Но если вы вдруг так и не придумали, что подарить своему парню на зимние праздники, то мы вам предложим варианты презентов, которые будут выглядеть как отличные подарки на Новый Год.

Приятные воспоминания

Одним из самых хороших и в тоже время универсальных вариантов для презента являются подарочные сертификаты, которые вы в большом количестве сможете найти на bodo. Любой из них подарит парню много положительных эмоций и оставит после себя приятные воспоминания. Каждый из них по своему интересен, но хотелось бы для примера выделить:

Мастер класс езды на мотоцикле . Весьма интересный опыт для вашего парня, особенно если он давно мечтал освоить этот вид транспорта. Его научат правильно сидеть за рулем, управлять мотоциклом и, конечно же, плавно тормозить.

. Весьма интересный опыт для вашего парня, особенно если он давно мечтал освоить этот вид транспорта. Его научат правильно сидеть за рулем, управлять мотоциклом и, конечно же, плавно тормозить. Восхождение на Говерлу . Достаточно неплохой вариант, особенно если он всегда мечтал оказаться на вершине самой высокой горы Украины.

. Достаточно неплохой вариант, особенно если он всегда мечтал оказаться на вершине самой высокой горы Украины. Пневматический тир . Подходит тем мужчинам, которые не против пострелять, а возможно и получить звание лучшего стрелка среди своих друзей!

. Подходит тем мужчинам, которые не против пострелять, а возможно и получить звание лучшего стрелка среди своих друзей! Ужин в грузинском ресторане . Многие мужчины любят мясные пряные и острые блюда, а значит, грузинская кухня - это именно то, что им нужно для удовлетворения своих гастро вкусов.

. Многие мужчины любят мясные пряные и острые блюда, а значит, грузинская кухня - это именно то, что им нужно для удовлетворения своих гастро вкусов. Экскурсия на пивоварню. Поверьте, многие любители этого пенного напитка будут в восторге от возможности узнать технологию варки пива, а также продегустировать понравившиеся сорта.

Символические презенты

Еще одним неплохим вариантом станет подарок, который так или иначе связан с Новым годом. Среди вариантов можно назвать:

Сувениры . Речь идет о тех сувенирах, которые так или иначе показывают животное - хозяина и символа наступающего года. Это могут быть магниты, календари, брелки, чашки, мягкие игрушки и так далее.

. Речь идет о тех сувенирах, которые так или иначе показывают животное - хозяина и символа наступающего года. Это могут быть магниты, календари, брелки, чашки, мягкие игрушки и так далее. Сладости . Что может быть лучше, чем вкусное угощение в новогодние дни? Вы можете испечь для парня пирог, штрудель, имбирные пряники, или же и вовсе приобрести для него подарочный набор с любимыми конфетами.

. Что может быть лучше, чем вкусное угощение в новогодние дни? Вы можете испечь для парня пирог, штрудель, имбирные пряники, или же и вовсе приобрести для него подарочный набор с любимыми конфетами. Теплые вещи . Шарф, шапка, варежки, свитер с оленями - все это, безусловно, очень практичный, но в то же время достаточно милый вариант для подарка.

. Шарф, шапка, варежки, свитер с оленями - все это, безусловно, очень практичный, но в то же время достаточно милый вариант для подарка. Карта путешествий . Достаточно интересное решение, ведь на этой карте парень сможет отмечать города и страны, в которых он уже побывал, а также строить грандиозные планы для будущих поездок.

. Достаточно интересное решение, ведь на этой карте парень сможет отмечать города и страны, в которых он уже побывал, а также строить грандиозные планы для будущих поездок. Копилка. Она может быть опять же в виде символического животного и будет иметь достаточно интересный посыл: в течении этого года он будет откладывать туда деньги и сможет наконец-то накопить финансы на воплощение своей заветной мечты!

И какой бы вариант вы не выбрали: оставлять подарок под елкой или дарить его лично, помните, что самым главным презентом остается ваше внимание и присутствие во время празднования этих волшебных дней!