Маг назвал лучший подарок на Новый год Крысы

Что подарить на Новый год, рассказал Игорь Мехеда / 1zoom.ru

Новый год 2020 уже не за горами, и самое время подумать о том, что одеть на праздник, что приготовить на новогодний стол, а также что подарить своим родным и близким. На все эти вопросы ответил маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Новый год 2020: в каком цвете встречать

Следующий год будет годом Белой Металлической Крысы, а значит цветовую гамму для празднования следует выбирать, исходя из предпочтений хозяйки года.

По словам Мехеды, Крыса любит белый цвет, все пастельные светлые и мягкие тона, серебряный и синий - именно в этой цветовой гамме следует подбирать одежду на Новый год 2020.

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Что готовить на год Крысы

Новогодний стол 2020 также должен соответствовать пристрастиям хозяйки года. Маг советует приготовить любые каши, пельмени и вареники, рыбу и морепродукты, блинчики с начинкой. По словам Мехеды блюда можно оформить в форме шаров – шары из риса, картофельные крокеты, пончики и так далее, передает Обозреватель.

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Подарки на Новый год 2020

Лучшим подарком на Новый год Крысы будет конверт с деньгами в красном конверте с вложенным талисманом в форме монетки.

Напомним, ранее эксперты назвали благоприятные даты, когда ставить елку на Новый год 2020. Кроме того, Главред разобрался, что нельзя дарить под елочку и какие подарки на Новый год 2020 порадуют близких.