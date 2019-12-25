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Новий рік 2020: чому не місце на святковому столі

25 декабря 2019, 17:42

Символ 2020 року можна відлякати кількома звичними продуктами.

Краще відсвяткувати Новий рік 2020 без яловичини
Новий рік 2020 краще відсвяткувати без яловичини / УНИАН

Зима 2020 вже наступила, і часу на підготовку до Нового року залишилося не так вже й багато. Новорічний стіл можна назвати своєрідною приманкою - вважається, що на ньому мають бути улюблені продукти символу нового року по китайському календарю, і тоді на протязі всього року можна розраховувати на фарт та добробут.

Новий рік 2020 ми проживемо під символом Білого Металевого Щура, і задобрювати в новорічну ніч маємо саме його. Главред вирішив розібратися, що обов’язково має бути на новорічному столі, а що - категорично не можна ставити.

Символ 2020 року не вважають гурманом, тому догодити йому досить просто. Варто почати з оформлення святкового столу - підберіть посуд, скатертину та одяг під кольори символу року і вже отримаєте "плюс в карму".

Читайте такжеГороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делатьВважається, що символу року можна "запасти в душу", якщо на новорічному столі розкласти фігурки з його "родичами".

Новий рік 2020 - що обов’язково має бути на новорічному столі:

  • Крупи;
  • Зерно;
  • Горіхи;
  • М'ясо;
  • Риба;
  • Сир;
  • Фрукти.

Страви на новорічне меню 2020 радять наситити білим кольором - можна прикрасити їх білим соусом, зробити написи.

Новий рік 2020 - що категорично не можна ставити на новорічний стіл:

  • Вважається, що символ 2020 року має приязні стосунки з іншим знаком зі східного календаря - Биком, тому під забороною яловичина та вироби з неї, наприклад, ковбаси. Також не можна ставити на святковий стіл желе, оскільки його роблять, зокрема, зі шкіри, хрящів та кісток великої рогатої худоби;
  • Табу - міцний алкоголь, наприклад, горілка;
  • Соління;
  • Сири з різким запахом - можна відлякати символ 2020 року.

Також в новорічне меню 2020 не радять додавати страви у формі щура - під час застілля фігурки понівечать, а це може образити господаря майбутнього року. 

меню Щур Новий рік 2020
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