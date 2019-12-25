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25 декабря – какой сегодня праздник: Рождество 2019 и Солнцеворот

25 декабря 2019, 00:19

Что нельзя делать в католическое Рождество и день Спиридона Солнцеворота – праздник 25 декабря – выяснил Главред.

25 декабря – праздник Рождество 2019: что нельзя делать, приметы на день Спиридона Солнцеворота
25 декабря – праздник Рождество 2019: что нельзя делать, приметы на день Спиридона Солнцеворота / 1zoom.ru

25 декабря 2019 – сегодня праздник католический.

Католики и лютеране отмечают один главных своих церковных праздников – Рождество 2019. В Украине католической Рождество – официальный выходной.

День конституции празднует Китайская Республика, День семьи – Мозамбик.

По народному календарю, 25 декабря – Спиридон Солнцеворот.

25 декабря: праздник церковный

25 декабря в православии почитается святитель и чудотворец Спиридон Тримифунтский. Он прославился своей святостью и добротой.

У католиков и лютеран сегодня Рождество 2019. Украина его также празднует.

Календарь питания на сегодня – Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.

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25 декабря: приметы

Со Спиридонова дня световой день уже начинал прибывать. Но, с другой стороны, и морозы увеличивались. Ранее мы уже публиковали прогноз погоды на католическое Рождество.

Есть такие приметы 25 декабря на погоду:

  • ветер меняет направление несколько раз за день – грядущий год урожайным выдастся;
  • воробьи стали гнезда утеплять – к морозам;
  • солнечный день – и Святки солнечными будут;
  • ясный рассвет – Новый год пригожим будет;
  • хмурый рассвет – к весне ранней.

25 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В день Спиридона Солнцеворота никто не работал – зато проводили гадания на то, насколько урожайным будет год.

Кур кормили лишь с правого рукава – чтоб лучше неслись. Плодовые деревья трусили, чтоб плодоносили лучше.

Рассвет встречали кострами, чтоб солнце приветить и светило Ярило задобрить.

По народным поверьям, 25 декабря – в Рождество нельзя:

  • гадать;
  • тяжело работать, в том числе по дому (стирать, шить и пр.);
  • встречать праздник в старой или черной одежде – иначе быть бедным и несчастливым;
  • ругаться, скандалить и ссориться;
  • праздновать Рождество в дурном настроении – иначе год плохо пройдет, в волнениях;
  • отказывать в милостыне и гнать из дому даже незваных гостей;
  • убирать и выносить мусор после захода солнца;
  • гасить камин до рассвета и убирать еду с праздничного стола – с вечера Сочельника и до самого Рождества.

Также в Рождественский сочельник и на само Рождество не ходят на охоту и рыбалку – по примете, замерзнуть насмерть можно. Подробнее читайте в нашем материале Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым.

25 декабря: именины

День ангела справляют Александр и Спиридон.

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25 декабря: кто родился

25 декабря родились такие знаменитости:

  • 1878 — американский автогонщик и автомобилестроитель Луи Шевроле.
  • 1966 — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Виталий Прохоров.
  • 1968 — российский актер Владислав Галкин (Дальнобойщики, Спецназ, Мастер и Маргарита, Котовский и др.).
  • 1976 — финский музыкант, лидер и создатель симфоник-метал-группы Nightwish Туомас Холопайнен.
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