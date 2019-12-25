25 декабря – какой сегодня праздник: Рождество 2019 и Солнцеворот

Что нельзя делать в католическое Рождество и день Спиридона Солнцеворота – праздник 25 декабря – выяснил Главред.
25 декабря 2019 – сегодня праздник католический.
Католики и лютеране отмечают один главных своих церковных праздников – Рождество 2019. В Украине католической Рождество – официальный выходной.
День конституции празднует Китайская Республика, День семьи – Мозамбик.
По народному календарю, 25 декабря – Спиридон Солнцеворот.
25 декабря: праздник церковный
25 декабря в православии почитается святитель и чудотворец Спиридон Тримифунтский. Он прославился своей святостью и добротой.
У католиков и лютеран сегодня Рождество 2019. Украина его также празднует.
Календарь питания на сегодня – Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.
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25 декабря: приметы
Со Спиридонова дня световой день уже начинал прибывать. Но, с другой стороны, и морозы увеличивались. Ранее мы уже публиковали прогноз погоды на католическое Рождество.
Есть такие приметы 25 декабря на погоду:
- ветер меняет направление несколько раз за день – грядущий год урожайным выдастся;
- воробьи стали гнезда утеплять – к морозам;
- солнечный день – и Святки солнечными будут;
- ясный рассвет – Новый год пригожим будет;
- хмурый рассвет – к весне ранней.
25 декабря: что нельзя делать, а что нужно
В день Спиридона Солнцеворота никто не работал – зато проводили гадания на то, насколько урожайным будет год.
Кур кормили лишь с правого рукава – чтоб лучше неслись. Плодовые деревья трусили, чтоб плодоносили лучше.
Рассвет встречали кострами, чтоб солнце приветить и светило Ярило задобрить.
По народным поверьям, 25 декабря – в Рождество нельзя:
- гадать;
- тяжело работать, в том числе по дому (стирать, шить и пр.);
- встречать праздник в старой или черной одежде – иначе быть бедным и несчастливым;
- ругаться, скандалить и ссориться;
- праздновать Рождество в дурном настроении – иначе год плохо пройдет, в волнениях;
- отказывать в милостыне и гнать из дому даже незваных гостей;
- убирать и выносить мусор после захода солнца;
- гасить камин до рассвета и убирать еду с праздничного стола – с вечера Сочельника и до самого Рождества.
Также в Рождественский сочельник и на само Рождество не ходят на охоту и рыбалку – по примете, замерзнуть насмерть можно. Подробнее читайте в нашем материале Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым.
25 декабря: именины
День ангела справляют Александр и Спиридон.
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25 декабря: кто родился
25 декабря родились такие знаменитости:
- 1878 — американский автогонщик и автомобилестроитель Луи Шевроле.
- 1966 — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Виталий Прохоров.
- 1968 — российский актер Владислав Галкин (Дальнобойщики, Спецназ, Мастер и Маргарита, Котовский и др.).
- 1976 — финский музыкант, лидер и создатель симфоник-метал-группы Nightwish Туомас Холопайнен.